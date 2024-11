Mały prezent codziennie? Chętnie! Odliczaj do świąt razem z kalendarzami adwentowymi

Kalendarz adwentowy 24 dni dla każdej beautymaniczaki

Odkrywaj codziennie kosmetyczne hity z 24-dniowym kalendarzem adwentowym, który zachwyci każdą fankę beauty! W środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby czuć się pięknie przez cały rok. Od makijażowych must-have, takich jak Tusz Geniusz i szminka Hydramatic, przez pielęgnacyjne bestsellery, jak serum i krem pod oczy z Protinolem™, aż po akcesoria do mani- i pedicure’u oraz kultowe zapachy z linii Far Away – prawdziwe wow! Cena: 429 zł.

Kalendarz adwentowy 12 dni pielęgnacji

Marzysz o odrobinie luksusu dla siebie lub bliskich? Odkryj czym jest prawdziwa błogość z 12-elementowym kalendarzem adwentowym Avon! Każde okienko skrywa energetyzujące kosmetyki i akcesoria, dzięki którym poczujesz się jak w ekskluzywnym SPA, nie wychodząc z domu. Odkrywaj kojące zapachy oraz rozświetlające kosmetyki z hitową witaminą C, które wprowadzą Cię w doskonały nastrój i dodadzą Twojej skórze prawdziwego glow. Robi się błogo od samego czytania! Cena: 219 zł.

Kalendarz adwentowy z zapachami do domu

Wyobraź sobie, jak otwierasz kolejne okienko i zanurzasz się w świecie zapachów, które przywołują wspomnienia najpiękniejszych chwil w roku. Tak, to wszystko jest możliwe z 12 dniowym kalendarzem adwentowym Avon z zapachami do domu. Poczuj, jak każdego dnia grudnia wyjątkowe aromaty wypełniają domowe zakamarki ciepłem i radością. W kalendarzu znajdziesz bestsellery z linii Festive Spice, Wonderland i Gingerbread, które stworzą w Twoim domu niezapomnianą atmosferę Świąt. Cena: 129 zł.

Kalendarz adwentowy z biżuterią

Co powiesz na 24 dni pełne lśniących akcesoriów, które sprawią, że poczujesz się jak prawdziwa gwiazda? Avon przedstawia magiczny kalendarz adwentowy z biżuterią, który codziennie odkrywa przed Tobą nową, olśniewającą niespodziankę! Każdego dnia czeka na Ciebie nowa para kolczyków, zawieszka lub bransoletka, które dodadzą Twojej stylizacji niepowtarzalnego uroku i blasku przez cały okres świątecznych przygotowań. Cena: 69,99 zł.

i Autor: materiały prasowe Avon

