Mamy to w naturze! Jak powstają produkty pełne naturalnych surowców

Natura – od niej wszystko się zaczyna

Powrót do natury można z pewnością uznać za jeden z najpotężniejszych współczesnych trendów. – Łączy nas umiłowanie roślin – mówi dr hab. Artur Zagajewski, wybitny botanik. – Zarówno tych zwykłych, choć niezwykłych, ozdobnych. I tych wyjątkowych, leczniczych i … magicznych. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak fascynujący, jak różnorodny, jak spektakularny jest to świat. Mikro- i makroświat roślin w zasięgu ręki.

To właśnie w tym świecie natury Herbapol-Lublin był i jest niezwykle mocno zakorzeniony. – Dzięki naturze możemy się rozwijać – w niej bowiem znajdujemy inspiracje do tworzenia nowych produktów, to również z niej pozyskujemy nasze roślinne surowce - mówi Evagelos Evangelou, Prezes Zarządu Herbapol-Lublin S.A. – Naturalnie łączymy świat żywności i kosmetyków i dostarczamy wyjątkowe produkty, które wspierają to, czego wszyscy dziś tak bardzo potrzebujemy – czyli holistyczną dbałość o siebie samych i naszych bliskich.

Źródła naturalnych surowców

Herbapol-Lublin współpracuje z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce i wykorzystuje ponad 70 rodzajów surowców roślinnych. Firma pozyskuje zioła zarówno ze stanu naturalnego (są to rośliny dziko występujące w naturze) oraz z celowych upraw zielarskich. Łąki, lasy i kontrolowane plantacje, z których korzysta Herbapol-Lublin, znajdują sią w najczystszych regionach Polski, takich jak Warmia, Mazury, Podlasie, Lubelszczyzna, Bieszczady.

Zioła są zbierane w momencie pełnej dojrzałości i w zgodzie z kalendarzem natury. Zbiory startują już pod koniec kwietnia, a pierwszym zbieranym ziołem jest mniszek lekarski. Lipiec i sierpień to czas zbiorów wielu gatunków ziół, takich jak rumianek pospolity, bratek polny, liść pokrzywy, kwiat lipy, dziurawiec, skrzyp polny, liść jeżyny. Potem przychodzi czas na skup owoców i surowców uprawowych, w tym mięty, melisy, pokrzywy, aronii, maliny czy czarnego bzu. Jesienią pozyskiwane są ponownie liście mięty i melisy, a także rośliny korzeniowe. Równie pracowicie wygląda sezon zbioru owoców. Trwa on kilka miesięcy, począwszy od czerwca, gdy pozyskiwane są truskawki, przez kolejne tygodnie lata i wczesnej jesieni, w których skupowane są: czarna i czerwona porzeczka, aronia, wiśnie, śliwki i jabłka.

Zarówno plantatorzy, jak i zbieracze, to osoby o ogromnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, niejednokrotnie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Eksperci Herbapolu organizują dla nich także regularne, dodatkowe szkolenia, aby tę wiedzę nieustannie rozszerzać. Dzięki współpracy z pobliskimi dostawcami, firma może wspierać społeczności lokalne i skracać czas transportu surowców do zakładów.

Kontrola jakości i produkcja

Zanim zioła, na bazie których Herbapol-Lublin tworzy swoje herbatki, mogą trafić do ich opakowań, mija aż 9 miesięcy. To czas przeznaczony na wieloetapowe procesy służące zapewnieniu najwyższej jakości i gwarancji bezpieczeństwa. Firma skrupulatnie kontroluje dostarczane zioła, wykorzystując innowacyjne techniki i najnowszy sprzęt. Herbapol-Lublin posiada własne laboratoria, a potwierdzeniem wysokich standardów produkcji są renomowane certyfikaty.

Produkty wypełnione naturą

Po uzyskaniu pewności, że surowce spełniają wszystkie normy, stają się one bazą dla produktów Herbapolu-Lublin. Firma wywodzi swój rodowód z pełnej naturalnych składników żywności. Co wyróżnia te produkty spośród wielu innych dostępnych na rynku? Anna Sambor, Dyrektor ds. Marketingu w Herbapol-Lublin S.A., podkreśla, iż kluczem jest tu jakość. – Dlatego cieszy nas fakt, że Polacy mają coraz większą świadomość żywieniową, coraz chętniej czytają etykiety. To jest nasza siła i przewaga – mówi Anna Sambor. - W naszych herbatkach znajdują się tylko dorodne liście, całe pączki kwiatów i duże kawałki owoców.

Herbapol-Lublin to również troska o naturalną pielęgnację. A zapewnia ją marka Polana, stworzona w oparciu o ekspercką wiedzę botaniczną i wieloletnie doświadczenie zielarskie. – Natura i zioła to znany od lat, niezawodny sprzymierzeniec w trosce o dobre samopoczucie i urodę – mówi Izabela Łuczak, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A. – To właśnie ku niej zwracamy się poszukując skutecznych i bezpiecznych sposobów dbania o swój wygląd. Dobrze zaufać naturalnym produktom, które mogą w pełni zaspokoić nasze potrzeby pielęgnacyjne i zapewnić kompleksową troskę o skórę ciała i włosy

i Autor: materiały prasowe Herbapol