Marcelina zawadzka została ambasadorką marki pielęgnacyjnej Dr. Susanne von Schmiedeberg

„Piękno nie polega na tym, że nasza skóra nie posiada zmarszczek i wygląda tak samo w wieku 50 i 20 lat. Piękno leży u podstaw pielęgnacji” – tego zdania jest dr med. Susanne von Schmiedeberg, założycielka marki, specjalizująca się w leczeniu skóry i prowadząca własną praktykę lekarską w Szwajcarii. Impulsem do stworzenia kosmetyków były jej prywatne doświadczenia i obserwacje. Po trzeciej ciąży, gdy zauważyła, że cukier szkodzi nie tylko jej sylwetce, ale i urodzie - zaczęła wnikliwie badać jego wpływ na organizm i skórę. Konsekwencją pasji dr. Susanne von Schmiedeberg okazała się ewolucja jej kompleksowego podejścia „anti-sugar & anti-aging” w serię do pielęgnacji twarzy, która pomaga spowolnić starzenie się skóry spowodowane tzw. scukrzaniem. Podstawą kosmetyków jej autorstwa jest aktywna L – karnozyna, która pomaga redukować A.G.E (produkty glikacji), a tym samym wyraźnie spowalniać proces starzenia się skóry.

Na początku tego roku marka ogłosiła, że do grona jej ambasadorek dołączy jedna z najpiękniejszych Polek – Marcelina Zawadzka. Modelka i prezenterka telewizyjna została ambasadorką nowego serum Youth Booster A.G.E.-Reverse Double Serum.

Marcelina to kobieta wielu talentów. Reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe 2012, na którym – jako pierwsza Polka od 1989 – zakwalifikowała się do czołowej szesnastki, co uczyniło ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Na swoim koncie ma także role w serialach i udział w programach rozrywkowych.

„Szukając ambasadorki naszej marki zależało nam na zaproszeniu osoby, której podejście do pielęgnacji jest świadome i zgodne z naszymi wartościami. Marcelina podziela przekonanie, że klucz do zachowania młodości skóry tkwi w racjonalnej i konsekwentnej pielęgnacji i podobnie jak nasza marka, kierujące się globalnym trendem clean beauty.” – mówi Kathrin Anna Pohlmann, International Head of Brand Management.

Marcelina Zawadzka nie kryje entuzjazmu towarzyszącego współpracy: „Na co dzień jestem kosmetyczną minimalistką, ale zawsze stawiam na produkty o dobrych składach. Jestem zdania, że piękna skóra to zadbana i zdrowa skóra. Ta współpraca jest dla mnie dużym wyróżnieniem i cieszę się, że mogę promować tak innowacyjny produkt, jakim jest serum Youth Booster A.G.E.-Reverse Double Serum . Dzięki niemu moja cera jest gładka, jędrna i elastyczna, a poza studiem telewizyjnym mogę zrezygnować z makijażu, bo kondycja mojej skóry pozwala mi cieszyć się naturalnym blaskiem”.

i Autor: Materiały prasowe dr. Susanne von Schmiedeberg