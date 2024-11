i Autor: materiały prasowe LUSH

Marka Lush przedstawia limitowaną kolekcję Wicked x Lush

Kolekcja Wicked x Lush jest pełna zachwytów, a róż idealnie komponuje się z zielenią. Niespodziewane, ale pięknie uzupełniające się zapachy, tworzą produkty pod prysznic, do kąpieli i do pielęgnacji ciała. Ta kolekcja przenosi prosto do Krainy Oz!

Już 6 grudnia Elphaba i Glinda wyruszą w podróż na duży ekran, w spektakularnej produkcji filmowej Wicked od Universal Pictures. Aby uczcić długo wyczekiwaną premierę, Lush oferuje 14 pięknych i pachnących produktów z różnych kategorii, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie! Wicked to nieopowiedziana historia czarownic z krainy Oz, w której dwie kobiety, Elphaba i Glinda, nawiązują nieprawdopodobną przyjaźń i dodają sobie wzajemnie siły, w sposób, którego żadna z nich nie przewidziała. Dla Lush ta historia jest bardzo bliska, ponieważ opowiada o sprzeciwianiu się standardom i konwencjom, po to, aby wspierać ludzi, zwierzęta i środowisko, które jest ich domem - wartości, które znajdują się w samym sercu Lush. Pink Fizzes Good With Green Bomba do kąpieli Zieleń dodaje uroku tej musującej, różowej kuli do kąpieli, a pozornie dwa różne zapachy uzupełniają się wręcz idealnie. Lekki, jasny i kremowy kwiatowy olejek różany, łączy się z bogatymi nutami drzewa cedrowego i absolutu wanilii. Emerald City Mydło Szmaragdowe Miasto jest pełne cynamonu i limonki. Wszystko jest wspaniałe i wszystko jest zielone podczas jednego mydlanego dnia w Szmaragdowym Mieście, natomiast skóra pozostaje gładka i nawilżona. Elphaba's Hat Bomba do kąpieli Każdy potrzebuje w wannie odrobiny magii. Kapelusz Elphaby ma bogaty zapach złożony z ciemnej sumatrzańskiej paczuli, przytulnej wanilii i pikantnego olejku z czarnego pieprzu. Głęboki, tajemniczy zapach pomoże się zrelaksować i ukoić zmysły. Glinda's Tiara Mydło To niezwykle popularne i piękne mydło zachwyca nutami olejku z brazylijskiej pomarańczy i rozgrzewającego kardamonu, a bogaty olejek z drzewa sandałowego pielęgnuje skórę. The Wizard Bomba do kąpieli Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Złoty czarodziej o zapachu geranium, po chwili ujawnia swoją prawdziwą twarz, zmieniając kolor i roztaczając zapach olejku z liści gorzkiej pomarańczy. Green Shower Elixir Żel pod prysznic Ten zielony eliksir zawiera wywar z ziela wierzby połączony ze szczyptą olejku z brazylijskiej pomarańczy i odrobiną żywicy benzoesowej. Cytrusowo-słodkie i pikantne nuty będą unosić się w łazience wraz z zielonym, drzewnym zapachem, który pomoże się zrelaksować. Elphaba's Broomstick Kostka bąbelkowa Napar z goździka w połączeniu z uspokajającą różą i nutami orzeźwiającej mandarynki tworzą niesamowicie piękny zapach. Kąpiel z miotłą Elphaby ukoi zmysły i uniesie wysoko ponad Oz. Glinda's Wand Kostka bąbelkowa Piękna różdżka wielokrotnego użytku trzymana pod bieżącą wodą wyczaruje pachnącą pianę. Słodki i kremowy zapach olejku różanego i absolutu wanilii wypełnią powietrze, zapewniając relaksującą kąpiel. Elphaba Thropp Mgiełka do ciała Nuty pikantnego olejku z różowego pieprzu przechodzą w bogaty, drzewny zapach drzewa cedrowego i przytulnego absolutu wanilii. Urzekający zapach tej mgiełki do ciała będzie unosił się przez cały dzień. Glinda Upland Mgiełka do ciała Piękny zapach jasnego, kwiatowego olejku różanego, przeplata się z aksamitnymi nutami żywicy benzoesowej. Kremowa wanilia i orzechowe nuty pistacji, dodają całości słodyczy, wprawiając w magiczny nastrój. Shiz University Kostka do masażu Kostka do masażu Shiz University uspokoi zmysły każdej czarownicy i czarodzieja. Skóra będzie nawilżona i pachnąca, dzięki słodko-ostrym olejkom połączonym z kakao i masłem shea. i Autor: materiały prasowe LUSH i Autor: materiały prasowe LUSH i Autor: materiały prasowe LUSH i Autor: materiały prasowe LUSH