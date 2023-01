Markowa bluzka z promocji Pepco będzie hitem tego sezonu! Małe dzieło sztuki dla aktywnych kobiet za 40 zł

Promocje Pepco. Ta bluza damska będzie hitem! Wysoka jakość - niska cena

Coraz więcej marketów i sieci handlowych nawiązuje współpracę ze znanymi markami modowymi. Efektem takich działań są wyjątkowe kolekcje ubrań, które można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Sieć Pepco po raz kolejny już przygotowała kolekcję wraz z marką Cardio Bunny. Jak zawsze jest to linia sportowych ubrań i dodatków. Znajdziemy w niej modne legginsy, wygodne staniki sportowe oraz klapki damskie. Hitem promocji Pepco z Cardio Bunny są jednak bluzy. To modne i wygodne modele, które możemy nosić niezależnie od okazji. Sprawdzą się zarówno podczas spacerów, na co dzień oraz do luźniejszej stylizacji do pracy. Uwagę warto zwrócić na czarno bluzkę damską Cardio Bunny w cenie 40 zł. To dopasowany krój, który nie krępuje ruchów i pozwala naszej skórze oddychać. Bluzka damska z promocji Pepco posiada modną stójkę oraz częściowe zapięcia na zamek błyskawiczny. To modny i komfortowy w noszeniu model - idealny nie tylko na siłownię.

Zobacz także: Sweter z Lidla to kwintesencja dobrego wyboru o tej porze roku. Mięciutki materiał, który otuli Twą skórę. Tylko 55 zł

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

Sonda Co najczęściej kupujesz w Pepco? Ubrania dla siebie i rodziny Akcesoria domowe do kuchni czy łazienki Zabawki dla dzieci Nie kupuje w Pepco