Maru.Derm partnerem pokazu najnowszej kolekcji ISONME

ISONME to brand założony z miłości do mody z drugiej ręki, troski o środowisko i promowania idei cyrkularności. Z początkiem sezonu AW24 marka dołączyła do starannie wyselekcjonowanego asortymentu TFH Concept Store – butiku oferującego produkty od najwyższej jakości rzemieślniczych marek. Aby uczcić tę współpracę oraz zaprezentować najnowszą kolekcję, zorganizowano pokaz mody, na którym gościli wybrani influencerzy i twórcy internetowi. Maru.Derm - nowość na polskim rynku kosmetycznym, promująca zrównoważone podejście do produkcji dołączyła do grona partnerów, w naturalny sposób linkując się z wartościami marek.

– Maru.Derm ceni troskę o lepsze jutro. Jednym z naszych celów jest edukacja w segmencie beauty i inspirowanie do korzystania z naturalnych, wegańskich składników oraz opakowań nadających się do ponownego obiegu. Współpraca z marką, która od lat z sukcesem promuje ideę nadawania rzeczom drugiego życia, była dla nas naturalnym krokiem. Jest to także otwarcie na nowe partnerstwa, w których chcemy uczestniczyć – mówi Łukasz Jaślarz, Przedstawiciel Handlowy marki Maru.Derm w Polsce.

Maru.Derm zaznaczył swoją obecność podczas wydarzenia poprzez standy rozmieszczone w wybranych miejscach lokacji oraz obdarowanie gości i influencerów wybranymi produktami. Wśród nich znalazły się tegoroczne nowości marki, takie jak tonik z ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej, nawilżający olejek, krem SPF 50+ z filtrem mineralnym oraz krem z niacynamidem.

Podczas pokazu zaprezentowano siedem najnowszych sylwetek autorstwa właścicielki i głównej projektantki marki, Emilii Gorącej. W rolę modeli i modelek wcielili się twórcy internetowi, w tym uznana makijażystka Patrycja Bociańska oraz fotografka Emilia Zawadzka. O charakteryzację fryzur zadbała Hela Hair.

i Autor: materiały prasowe Maru.Derm

