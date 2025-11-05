Menopauza to nie koniec młodości. Jak dbać o skórę w tym czasie?

Październik, miesiąc profilaktyki zdrowia kobiet, podkreśla potrzebę rozmowy o menopauzie – temacie wciąż obciążonym tabu.

Brak edukacji i wsparcia wokół menopauzy prowadzi do przemilczania jej objawów, mimo że wpływa ona na zdrowie, samopoczucie i kondycję skóry.

Jak branża kosmetyczna odpowiada na potrzeby kobiet w tym okresie, oferując pielęgnację dopasowaną do zmian hormonalnych?

Choć menopauza jest biologicznie nieunikniona, przez dekady była spychana na margines debaty o zdrowiu kobiet. W kulturze dominował obraz „problemów kobiecych” zamiast rzetelnej rozmowy o zjawisku, które wymaga medycznej i emocjonalnej uwagi.Badania tylko to potwierdzają. Według raportu University College London z 2023 roku aż 94% kobiet nigdy nie uczyło się o menopauzie w szkole. W Polsce – jak pokazuje raport Komitetu Kulczyk „Menopauza bez tabu” – 93% kobiet nie potrafi poprawnie zdefiniować menopauzy. Brak edukacji przekłada się na brak wsparcia, a także na milczenie wokół objawów, które realnie wpływają na jakość życia.

Menopauza - proces, który wymaga uwagi

Menopauza to czas stopniowego spadku poziomu estrogenów, który wpływa nie tylko na układ hormonalny, ale również na metabolizm, samopoczucie, jakość snu i kondycję skóry. Zmniejsza się jej gęstość, elastyczność, poziom nawilżenia, pojawia się suchość i wrażliwość. Procesy regeneracji spowalniają, a skóra staje się cieńsza i bardziej delikatna.Choć temat zdrowia hormonalnego kobiet coraz częściej trafia do przestrzeni publicznej, wciąż brakuje kompleksowego podejścia, które łączyłoby wiedzę medyczną, psychologiczną i kosmetologiczną. Dlatego coraz więcej marek kosmetycznych odpowiada na potrzeby kobiet w tym okresie – nie poprzez powierzchowne „produkty anti-aging”, ale poprzez precyzyjnie opracowane formuły inspirowane nauką o fitohormonach i mikrobiomie skóry.

Jak dbać o skórę twarzy w trakcie menopauzy?

W ostatnich latach branża beauty zaczęła dostrzegać, że menopauza to nie „koniec młodości”, lecz nowy etap kobiecości. Zmienia się język komunikacji, ton kampanii i sposób mówienia o starzeniu. Zamiast walki z czasem pojawia się akceptacja, wsparcie i pielęgnacja dopasowana do potrzeb hormonalnych skóry.

– Skóra w okresie menopauzy przechodzi intensywne zmiany – staje się cieńsza, bardziej wrażliwa i traci elastyczność, dlatego wymaga innego podejścia niż klasyczna pielęgnacja anti-aging. Kluczowe jest wspieranie jej w procesach adaptacyjnych i przywracanie równowagi – między innymi dzięki składnikom inspirowanym naturalnymi fitoestrogenami. Właśnie z tych obserwacji powstała linia MenoShe, opracowana z myślą o potrzebach skóry kobiet w tym szczególnym czasie – podkreśla Małgorzata Pindur, Dyrektor Działu Marketingu, Badań i Rozwoju w Popławska Group, właściciela marki Clarena.

Nowe spojrzenie na kobiecość

Menopauza przestaje być tematem wstydliwym – staje się częścią rozmowy o zdrowiu, samoakceptacji i jakości życia. Coraz więcej kobiet otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, a marki, eksperci i media zaczynają wspólnie tworzyć nowy język, w którym dojrzałość nie jest problemem, lecz wartością.