Męska rutyna bez kompromisów – nowa gama Derma Control od L’Oreal Paris Men Expert

L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT DERMA CONTROL OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY

Oczyszcza pory, redukuje nadmiar sebum i niedoskonałości. Niacynamid jest znany ze swoich właściwości w walce z niedoskonałościami. Odgrywa kluczową rolę w pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku, zmniejszając widoczność wyprysków, przebarwień potrądzikowych i porów, łagodząc skórę oraz nadając jej zdrowy wygląd.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT DERMA CONTROL SERUM PRZECIW NIEDOSKONAŁOŚCIOM Z NIACYNAMIDEM

Idealny sojusznik w walce z 3 rodzajami niedoskonałości: wypryskami, zaskórnikami i przebarwieniami potrądzikowymi. Formuła z niacynamidem i kwasem salicylowym ma lekką, półprzezroczystą konsystencję, która nie klei się i błyskawicznie wchłania, pozostawiając matowe wykończenie. Kwas salicylowy jest znany ze swoich właściwości regulujących wydzielanie sebum i redukujących widoczność niedoskonałości, dla zdrowo wyglądającej skóry.

L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT DERMA CONTROL PASTA DO TWARZY PUNKTOWA PASTA NA NIEDOSKONAŁOŚCI

Punktowa pasta S.O.S to pomaga zredukować widoczność wyprysków i niedoskonałości już w ciągu jednej nocy. Formuła z silnie działającym niacynamidem i kwasem glikolowym, o jasnozielonej, glinkowej konsystencji, to produkt 2w1, który może być stosowany jako pasta na noc lub oczyszczająca maseczka. Kwas glikolowy jest znany ze swoich właściwości złuszczających martwe komórki naskórka, co pomaga odblokować pory i oczyścić skórę skłonną do niedoskonałości.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT DERMA CONTROL KREM NAWILŻAJĄCY REGULUJĄCY NADMIAR SEBUM Z SPF 30

Formuła z filtrem SPF 30 chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV i widocznie redukuje niedoskonałości. Lekka konsystencja, idealna do codziennego stosowania, nie klei się i błyskawicznie się wchłania. Już po pierwszym użyciu skóra wygląda czysto, jest gładka i bardziej elastyczna.

Derma Control to cztery produkty stworzone specjalnie z myślą o skórze tłustej i skłonnej do niedoskonałości: żel oczyszczający, tonik normalizujący, lekki krem nawilżający i matujący krem ochronny z SPF. Każdy z nich odpowiada na konkretne potrzeby i tworzy prostą rutynę, którą łatwo wprowadzić do codziennego harmonogramu – niezależnie od stylu życia. Dla mężczyzny, który chce mieć wszystko pod kontrolą – także swoją skórę.