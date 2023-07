Midsommar wg. FOREO i nowości na lato od szwedzkiej marki

Przerażające praktyki w sklepach z ubraniami. Była pracownica zdradziła obrzydliwe praktyki. Jak to przeczytasz, to zaczniesz prać nowe ubrania

Kosmetyki od FOREO

Szwedzka marka znana przede wszystkim z technologicznie zaawansowanych urządzeń, w tym kultowej szczoteczki sonicznej LUNA pochwaliła się premierą, nad którą pracowała przez ostatnie lata. Podczas urodzin marki, uczestnicy mieli okazję na własnej skórze przekonać się, jak nawilżające, zaawansowane i designerskie są kosmetyki FOREO. Co je wyróżnia spośród konkurencji na rynku? Każdy z produktów pielęgnacyjnych FOREO zawiera silnie skoncentrowane składniki, a głęboko działające formuły zostały przetestowane przez dermatologów i są odpowiednie dla każdego rodzaju skóry. A co najważniejsze, trzy linie kosmetyków odpowiadają pasującemu oraz wspierającemu działanie składników aktywnych urządzeniu od FOREO.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Linia IRIS™ doskonale zadba o okolice wokół oczu, a dedykowany do niej masażer soniczny o tej samej nazwie pięknie rozświetli spojrzenie. W linii znajdziemy serum i krem pod oczy oraz serum do rzęs.

Kosmetyki LUNA™ wspomogą dwuetapowe, dogłębne oczyszczanie, a szczoteczka LUNA™ wzmocni ten efekt. Poza znaną już pianką Microfoam, do kolekcji dołącza masełko do demakijażu, które po kontakcie z wodą zamienia się ​w olejek.

Natomiast kolekcja FOREO SUPERCHARGED™ zadba o skórę odwodnioną i starzejącą się oraz doskonale współgra z urządzeniem z mikroprądami BEAR™. ​Dostępne w niej zaawansowane serum na noc, maska w kremie i serum

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Dzięki przełomowemu połączeniu kosmetyków z technologiami FOREO widoczne są natychmiastowe efekty i piękny blask skóry.

Gotowi na lato

Skuteczne i bezbolesne usuwanie niepożądanego owłosienia? Dzięki kolejnej nowości zaprezentowanej przez FOREO - PEACH™ 2 to możliwe! Wyposażone w zaawansowany system IPL (Intense Pulsed Light), to kompaktowe urządzenie gwarantuje widoczne rezultaty już po 8 tygodniach regularnego stosowania. FOREO PEACH™ 2 wykorzystuje technologię IPL, która przenika pod powierzchnię skóry, przekształcając się w ciepło i skutecznie usuwając owłosienie wraz z cebulkami. Dzięki dużej powierzchni naświetlającej, możliwe jest szybkie i wygodne przeprowadzenie zabiegu na większych partiach skóry. Elastyczna głowica doskonale dopasowuje się do załamań ciała, zapewniając maksymalny komfort, a chłodzące powietrze sprawia, że zabieg jest dużo przyjemniejszy. Przy regularnym stosowaniu, FOREO PEACH™ 2 skutecznie ogranicza ponowny wzrost włosków, zapewniając długotrwałe efekty i gładką skórę nawet przez kilka miesięcy. Pełny zabieg na całe ciało trwa zaledwie 10 minut, co według marki, czyni go szybkim i najwygodniejszym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Tajemniczy ogród

Przyjęcie urodzinowe FOREO w klimacie Midsommar przeniosło gości do magicznego świata, gdzie luksus spotkał się z radosnym klimatem letnich obchodów. Całe miejsce zostało przekształcone w zapierający dech w piersiach tajemniczy ogród, w którym każdy szczegół został perfekcyjnie zaprojektowany, aby zachwycić zmysły. Goście mieli okazję odkrywać urokliwe strefy tematyczne związane z marką FOREO, które przykuwały ich uwagę i zachęcały do poznawania nowości.

i Autor: Materiały prasowe FOREO