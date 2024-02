Między zimą a latem… Jak zadbać o cerę w sezonie przejściowym?

Jak odpowiednio pielęgnować skórę twarzy w sezonie przejściowym? Ten czas wcale nie musi oznaczać utraty blasku i elastyczności skóry. Korzystając z produktów Awesome Cosmetics, które są nie tylko skuteczne, ale także dostępne dla każdego typu skóry, możesz w kompleksowy sposób zadbać o cerę i cieszyć się jej zdrowym wyglądem. Wystarczą cztery proste kroki!

1 . Maksymalne oczyszczanie

Wiemy, że skóra twarzy jest wyjątkowo delikatna, dlatego zasługuje na równie delikatne środki na każdym etapie pielęgnacji. Żel do mycia twarzy z serii Hydro feeling działa dwutorowo: delikatne składniki myjące skutecznie oczyszczają skórę z wszelkich zanieczyszczeń, zaś niezawodne składniki nawilżające – pozostawia ją gładką, nie podrażnioną i bez uczucia ściągnięcia. Zawarty w żelu sok z aloesu chroni skórę przed przesuszeniem, a ekstrakt z bawełny łagodzi podrażnienia. Betaina nawilża i pomaga zachować równowagę wodno lipidową. Czysta przyjemność dla skóry!

2. Przyjemne odświeżenie

Dbamy o to, aby Twoja skóra oprócz kosmetyków dostosowanych do jej indywidualnych wymagań, otrzymała także rozwiązania, które będą skuteczne i wygodne każdego dnia. Esencja tonizująca powinna stanowić nieodłączny element porannej i wieczornej pielęgnacji, zwłaszcza w okresie przejściowym. Fantastycznie odświeża skórę, a zawarty w niej ekstrakt z ligustru poprawia jej ujędrnienie i wygładza. Esencja zadba nie tylko o dodatkowe nawilżenie skóry, ale także wyrówna jej pH, przygotowując ją do kolejnych etapów pielęgnacji. Esencja to sedno.

3. Właściwe odżywienie

O dpowiednie nawilżanie to niezbędny element i kluczowy krok w codziennej pielęgnacji, zwłaszcza w okresie zimowym. Serum Hydro feeling, która zapewnia skórze „łyk” optymalnych składników odżywczych. Nawilżenie to przede wszystkim odżywienie, czyli dostarczenie wszystkich niezbędnych składników dla zdrowia skóry. Odżywiona skóra nie ma podrażnień, nie swędzi, nie szczypie. W Serum Hydro feeling zastosowaliśmy składniki w najlepszych możliwych stężeniach w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów. Dzięki temu kosmetyk skutecznie nawilża i wzmacnia barierę hydro-lipidową skóry, a przy tym, nie obciąża skóry, ze względu na swoją lekką, emulsyjną konsystencję. Jest to produkt multifunkcyjny, który z powodzeniem może być stosowany zarówno rano, pod makijaż, jak i wieczorem, na przykład pod krem.

4. Odpowiednie nawilżenie

Wybierając Krem na dzień, sięgnij po naszą nowość z linii Hydro feeling. Lekki, ale konkretny, krem nawilżający to wytchnienie dla skóry suchej, szorstkiej i odwodnionej. Za sprawą najwyższej jakości składników pochodzenia naturalnego sprawi, że skóra pozostanie nawilżona i wygładzona na długo. Wyjątkowy wśród nich jest ekstrakt z ligustru – to on sprawi, że poczujesz efekt „Yoga Face” – odprężenia i poprawy elastyczności. Ta codzienna pielęgnacja to naprawdę niecodzienne efekty i relaks dla skóry.

i Autor: Materiały prasowe Awesome

