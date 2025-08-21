Miękkość, kobiecość, lato: piżamy, które chce się pokazać

Summer Ease - trend, który pachnie latem

Letnia kolekcja Aruelle doskonale odzwierciedla trend „Summer Ease” - modę, która oddycha razem z ciałem. To powrót do miękkich tkanin, jasnych kolorów i przyjemności płynącej z prostych, ale pięknych form. Pastele, biel i róż pudrowy podkreślają opaleniznę i dodają świeżości, a delikatne wykończenia i romantyczne detale czynią z każdej piżamy małe dzieło codziennego luksusu.5 propozycji kompletów od Aruelle w trendzie Summer Ease:

Aara nightdress

Koszula nocna Aara to esencja letniej kobiecości - lekka, zmysłowa i starannie wykończona. Uszyta z połyskującej wiskozy z dodatkiem tencelu, delikatnie otula ciało, subtelnie podkreślając sylwetkę. Pudrowy róż, koronkowe plecy i dekolt w kształcie litery V nadają jej romantycznego charakteru, a regulowane ramiączka i dopracowane detale gwarantują komfort przez cały dzień - od poranka na balkonie po wieczorne chwile relaksu.

Manuela pajama short

Piżama Manuela short to propozycja dla tych, którzy cenią sobie połączenie wygody z wyrazistym stylem. Uszyta z jedwabiście gładkiej, połyskującej wiskozy, zachwyca kremowo-brązowym wzorem zebry i eleganckimi lamówkami. Krótki rękaw, subtelny kołnierz w kształcie litery V i dekoracyjna kokarda w pasie nadają jej lekko nonszalancki, a zarazem szykowny charakter. To komplet, który doskonale sprawdzi się nie tylko w sypialni, ale i podczas letniego wypoczynku w domowym zaciszu.

Cade dress

Sukienka Cade to idealny wybór na letnie dni, kiedy liczy się zarówno komfort, jak i styl. Uszyta z marszczonej, przewiewnej tkaniny w eleganckim odcieniu brązu, subtelnie opływa sylwetkę i podkreśla jej kształt. Głęboki dekolt w kształcie litery V, delikatne wycięcia po bokach i długość do połowy łydki dodają całości zmysłowego charakteru. To model, który sprawdzi się zarówno w domowym zaciszu, jak i podczas wakacyjnych spacerów nad morzem.

Zaila dress

Sukienka Zaila to kimono, które łączy ponadczasową elegancję z odrobiną śmiałego uroku. Kontrastowa czarno-biała kolorystyka i głęboki dekolt w kształcie litery V nadają jej wyrazistego charakteru, a czarne akcenty na rękawach i pasku podkreślają stylową formę. Boczne rozcięcia dodają lekkości i swobody, czyniąc ją idealnym wyborem zarówno na egzotyczne wyprawy, jak i leniwe chwile w domowym zaciszu. To kwintesencja luksusowego komfortu w letnim wydaniu.