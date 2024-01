Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Wielkie trendy w modzie na 2024 rok. Co będzie modne? Tak będziemy się ubierać

Kluczowe, ale często pomijane serum – odpowiednio dobrane może mieć niezastąpiony wpływ na skórę. Przy nieustanych nowościach pojawiających się na rynku czasami ciężko znaleźć to idealne dla siebie. A korzyści z niego wynikające to między innymi odżywiona i nawilżona skóra oraz dodatkowa warstwa przed nałożeniem kremu. Niestety przez niewiedzę i z obawy przed podrażnieniami duża ilość z nas całkowicie rezygnuje z serum zawierającym mocniejsze składniki aktywne. Trzeba jednak pamiętać, że przemyślane duety mogą mieć zbawienny wpływ na stan cery i poradzić sobie z problemami takimi jak niedoskonałości, przebarwienia czy pierwsze oznaki starzenia.

„W zależności od tego, czego potrzebuje nasza cera, istnieją połączenia składników, które sprawdzą się w pielęgnacji. Genialnym jest kwas hialuronowy, ponieważ może być łączony niemalże ze wszystkimi innymi substancjami. Jego szerokie zastosowanie będzie świetnym dopełnieniem nawadniającym i odżywiającym skórę. Za to witamina C, retinol i kwasy AHA+BHA będą odpowiednio sprawdzać się z walce z przebarwieniami, zmarszczkami czy niedoskonałościami. Połączenia tych składników pomogą w codziennej pielęgnacji zapobiegającej tym problemom, jednocześnie zostawiając skórę nawilżoną.” – mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, ekspert marki Garnier.

Zobacz także: Ekskluzywne projekty GUESS w prestiżowych zimowych kurortach

Rozświetlenie i nawilżenie

Witamina C znana jest już szeroko ze swoich antyoksydacyjnych właściwości, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników oraz rozjaśniają. Kombinacja z kwasem hialuronowym zapewnia intensywną hydratację, pozostawiając cerę promienną i jedwabiście gładką. Dzięki temu duetowi, skóra będzie nie tylko chroniona przed szkodliwym wpływem środowiska, ale także nawilżona i odżywiona. W tym połączeniu sprawdzi się produkt od L’Oréal Paris Revitalift Clinical rozświetlające serum wzbogacone o 12% czystej witaminy C, witaminę E oraz kwas salicylowy. Alternatywą dla skóry młodszej, zawierającą mniejsze stężenie witaminy C będzie produkt od Garnier Vitamin Serum. Razem ze skoncentrowanym serum nawilżającym Hyaluronic Aloe z kwasem hialuronowym od Garnier dodatkowo nawilży naskórek.

i Autor: Materiały prasowe GARNIER

Redukcja zmarszczek i odżywienie

Popularny już na rynku kosmetycznym retinol to kluczowy składnik przeciwdziałający procesom starzenia skóry. Razem z kwasem hialuronowym, dostarcza kompleksowej pielęgnacji, redukując drobne linie i zmarszczki, jednocześnie utrzymując optymalny poziom nawilżenia. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną odzyskać młody wygląd skóry. Ten duet najlepiej sprawdzi się w pielęgnacji wieczornej – serum na noc Revitalift Laser Pure Retinol zawiera 0,2% czystego retinolu. Formuła zawiera dodatkowo kwas hialuronowy i odżywcze olejki, dla zapewnienia komfortu przy aplikacji oraz nawodnienia. Dodatkową dawkę kwasu hialuronowego przyniesie Hyalurogel serum nawilżające od Mixa.

i Autor: Materiały prasowe Serum

Wygładzenie i nawilżenie

Kosmetyki z kwasami AHA+BHA doskonale sprawdzą się w złuszczaniu martwego naskórka i odblokowywaniu porów. W połączenie z kwasem hialuronowym pomogą zapewnić skuteczną regenerację skóry, równocześnie dbając o jej nawilżenie. Efekt? Gładka, promienna cera bez efektu przesuszenia. Czarne serum Pure Active ze skoncentrowaną 4% formułą łączącą niacynamid, kwasy AHA+BHA, pozostawi skórę wygładzoną i oczyszczoną. Dopełnieniem tego duetu będzie serum wygładzające Revitalift Filler z 1,5% czystego kwasu, zapewniając natychmiastowy efekt nawilżenia.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja

Do pielęgnacji warto jest podejść odpowiedzialnie – zrozumienie składu produktów oraz świadomość kolejności są kluczowe w dbaniu o cerę. Te proste duety pomogą poradzić sobie z różnymi problemami, a w zależności od potrzeb skórnych można dopasować je indywidualnie. Zacznij pielęgnację swoimi ulubionymi produktami i skorzystaj z promocji – kup dwa sera, a trzecie (najtańsze) otrzymasz w prezencie! Akcja trwa w drogeriach Rossmann od 2 do 31 stycznia.