Ekskluzywne projekty GUESS w prestiżowych zimowych kurortach

Motywy GUESS eksponowane są na tle zimowej palety kolorów, wzbogaconej odcieniami czerwieni. Symbol 4G w formie płatka śniegu, odświeżona wersja trójkątnego logo, zainspirowana górskimi szczytami, oraz luksusowe, starannie wyselekcjonowane akcesoria GUESS Home, dodają każdemu miejscu unikatowego, stylowego charakteru. Nowy projekt obejmuje także specjalną, kapsułową kolekcję akcesoriów, stworzoną by wprowadzić na stoki odrobinę modnego stylu. Wysokiej jakości torby, w 100% wykonane we Włoszech, wzbogacą sportowe, zimowe stylizacje. Wśród nich pojawiła się klasyczna torebka pochette, wszechstronny model Hobo oraz nowoczesna torba z miękkiego zamszu, wykończona ekologiczną wełną. O ciepło na stoku zadbają nowe czapki beanie z miękkiego, sztucznego futra, a także wełniany kapelusz fedora oraz szal z alpaki. Wszystkie elementy kolekcji znaleźć można na stronie www.guess.eu oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.

CORTINA D’AMPEZZO

Położona w samym sercu Dolomitów miejscowość Cortina, znana również jako 'Królowa Dolomitów', to luksusowy ośrodek narciarski, pełen autentycznej, włoskiej atmosfery. Marka GUESS przejęła tu ekskluzywny wyciąg narciarski FALORIA Ski Lift, ozdabiając go swoim najnowszym motywem peonii i płatka śniegu. Na szczycie góry ustawiono ogromną huśtawkę GUESS, która jest piękną scenerią do zrobienia zdjęć na tle górskich widoków. Jednym z głównych punktów premiery tego projektu było otwarcie nowego butiku GUESS, przy jednej z najbardziej znanych ulic handlowych Cortiny - via Cesare Battisti 11. Jego wnętrze wypełniają elementy, które wspólnie kreują niezwykłą atmosferę - lakierowane, drewniane drzwi, zimowe kolory, zaokrąglone kształty, drewniane belki, ekskluzywne detale oraz piękne akcesoria z imitacji futra, ozdobione nazwą miasta - własnoręcznie zapisaną przez Paula Marciano i wyszytą.

ZERMATT

Położona na tle majestatycznego szczytu Matterhorn miejscowość Zermatt, każdego roku przyciąga narciarzy i znane osobistości z całego świata. Znajdujące się tu urokliwe chatki, ekskluzywne butiki, restauracje i światowej klasy atrakcje, czynią to miejsce idealną scenerią dla marki GUESS. Tutejszy projekt obejmuje wyciąg narciarski Matterhorn Express, ozdobiony motywami śnieżnej koniczyny 4G, który zabiera swoich pasażerów do IGLU-Dorf Village. To wyjątkowy hotel z zapierającym dech w piersiach słonecznym tarasem, restauracją w igloo oraz pokojami, wyposażonymi w łóżka z lodu i futrzane dywany. Wszystko tu budowane jest co roku na nowo ze śniegu i lodu. To właśnie tutaj, pośród górskich szczytów, marka stworzyła własne, ekskluzywne igloo, a także zaaranżowała przestrzeń na świeżym powietrzu i bar lodowy, wyposażając go w leżaki GUESS oraz dekoracje, utrzymane w zimowym stylu. Znalazła się tu także lodowa instalacja, prezentująca „zamrożone” ubrania, okulary, buty, torebki, biżuterię, zegarki i perfumy GUESS.

HOCHZILLERTAL-KALTENBACH

Zanurzony w sercu Doliny Zillertal w Tyrolu, wielokrotnie nagradzany ośrodek narciarski Hoch Zillertal-Kaltenbach to prawdziwy raj dla poszukiwaczy zimowych, górskich przygód. Oprócz przejażdżki nad bajkowymi szczytami oznakowaną logo marki gondolą, miłośnicy zimy mogą zaznać tu ciepła i relaksu, jakie zapewnią ośrodek Wedelhütte Lodge i restauracja, których wnętrza zostały całkowicie przearanżowane z wykorzystaniem najnowszych dekoracji i akcesoriów GUESS. Położone na tle błyszczącego śniegu, na wysokości prawie 2400 m n.p.m. schronisko, zapewnia łatwy dostęp do tras zjazdowych o różnych stopniach trudności, co czyni je wprost idyllicznym miejscem na luksusowy wypoczynek w górach.

- Jesteśmy podekscytowani przejęciem zimowych obiektów w Austrii, we Włoszech i w Szwajcarii. Proces tworzenia projektów wystroju wnętrz i nowej kolekcji był dla nas bardzo inspirujący. Światowej klasy ośrodki narciarskie stanowią uosobienie luksusu i ekskluzywności, doskonale współgrając z tożsamością GUESS. Każde z tych miejsc zostało wybrane z myślą o stworzeniu niezwykłego, angażującego doświadczenia, które w pełni odzwierciedli nasze zaangażowanie i dbałość o stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz staranne planowanie każdego detalu w kolekcjach GUESS i MARCIANO by GUESS. - podkreśla Paul Marciano, GUESS Chief Creative Officer.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

