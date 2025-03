Miłość jest wszędzie. Kultowa Pillow Talk od Charlotte Tilbury w nowej odsłonie

Drogie, Charlotte Tilbury zaprasza Was do odkrycia własnej historii miłosnej! Marka Charlotte Tilbury – synonim luksusowego makijażu, pielęgnacji i zapachów – prezentuje nową, limitowaną kolekcję Pillow Talk Beauty Soulmates w towarzystwie światowych gwiazd. Kampania to pełna emocji seria opowieści, które udowadniają, że miłość ma nieskończoną moc transformacji – od romantycznych uniesień po siłę przyjaźni i miłości własnej. Ikoniczna Kim Cattrall zabiera nas w podróż ku pewności siebie i samoakceptacji, podczas gdy Bad Gyal i Matteo Sinet ulegają urokowi Pillow Talk. W tej przygodzie towarzyszą im również Isabella Ye i Meg Rutherford, które dzwonią na "gorącą linię" Pillow Talk, by odkryć sekret nieodpartego uroku! Nad wszystkim czuwa Charlotte Tilbury jako Pillow Talk Cupid, która spełnia makijażowe marzenia!

Kampania osadzona w klimacie vintage przenosi nas do bajkowego świata: od kaplicy rodem z Las Vegas po motel inspirowany Palm Springs. To właśnie w tym magicznym otoczeniudebiutuje nowa kolekcja Pillow Talk Beauty Soulmates – pełna nasyconych kolorów i olśniewających formuł.

"Drogie, jestem absolutnie ZAKOCHANA w mojej nowej kampanii Pillow Talk Beauty Soulmates! Pełna zabawy, magii i cudownych momentów! A Kim Cattrall? Jest bezczelna, odważna i emanuje nieskończoną pewnością siebie – to kwintesencja mojej marki! Pillow Talk to "odcień, który daje Ci wszystko", sprawia, że czujesz się najpiękniejszą, najbardziej pewną siebie wersją siebie. To uniwersalna magia dla KAŻDEGO, w KAŻDYM wieku!”– Charlotte Tilbury MBE.

W kampanii pojawia się również niekwestionowana ikona mody – Kate Moss, a także Michaela Jaé Rodriguez i Jourdan Dunn. To dowód na to, że Pillow Talk to absolutny fenomen! Co trzy sekundy sprzedaje się jeden produkt z tej linii, a kultowy odcień nude-pink zawojował rynek beauty.

Teraz Charlotte podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, wprowadzając Pillow Talk Love Effect Lipsticks – cztery nowe szminki w formułach Matte Revolution i K.I.S.S.I.N.G. W palecie kolorów znalazły się: Naughty Talk (zmysłowy beż), Kiss Talk (róż o efekcie "właśnie pocałowanych" ust), Dream Talk (gęsty, przygaszony mauve) oraz Love Talk (truskawkowa czerwień o magnetyzującym uroku). Do kolekcji dołącza również Pillow Talk Beauty

Soulmates Palette – duet pudrów do policzków wzbogacony o nowatorską technologię Colour

Correcting Pigment Technology dla efektu świeżego, rozanielonego rumieńca.

Pillow Talk to historia, która zaczęła się w 2013 roku od kultowej kredki do ust Pillow Talk Lip

Cheat – numeru 1 w USA** i Wielkiej Brytanii***. Charlotte Tilbury zainspirowała się naturalnymi odcieniami warg, tworząc uniwersalny kolor podkreślający piękno każdej osoby.

Dziś kolekcja obejmuje produkty do ust, oczu i policzków – pozwalając KAŻDEMU błyszczeć w swoim unikalnym wydaniu.

GŁOSY GWIAZD KAMPANII:

„Cieszę się, że mogłam wziąć udział w kampanii Pillow Talk. To opowieść o odkrywaniu siebie i celebrowaniu tego, co sprawia, że czujemy się dobrze. Znajomość siebie i akceptacja to klucz do szczęścia. Zadbaj o siebie i baw się przy tym doskonale!” – Kim Cattrall

„Pillow Talk pokazuje, że miłość – do siebie, do innych – sprawia, że wyglądamy i czujemy się lepiej! To było magiczne doświadczenie!” – Bad Gyal

„Kręcenie tej kampanii to czysta radość! Sceneria Vegas i moment ślubu z Bad Gyal, gdzie zamiast obrączek mieliśmy szminki? Niezapomniane!” – Matteo Sinet

