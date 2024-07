Mini szampony idealne na podróż

Wakacyjny beauty must have

Mini szampon Hair me more (10,99 zł/50ml) to propozycja dla tych, którzy pragną zwiększyć objętość swoich włosów. Ten szampon, również dostępny w 50 ml opakowaniu, nadaje włosom lekkości i zdrowego wyglądu, idealnie podkreślając ich naturalne piękno. Jest to produkt, który sprawdzi się zarówno na plaży, jak i podczas wieczornych wyjść, dodając włosom energii i witalności.

Formuła szamponu Hair Me More zawiera naturalne substancje myjące, które delikatnie, ale skutecznie oczyszczają skórę głowy. W jego składzie znajdziemy hydrolizowane proteiny ryżowe, które zwiększają objętość włosów od nasady dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym. Dzięki temu włosy cienkie wydają się grubsze i gęściej rosnące. Szampon zawiera również biomimetyczne składniki aktywne z amarantusa, które tworzą ochronny film na łodygach włosów, dodając im objętości i poprawiając ich kondycję. Sok z aloesu i gliceryna zapewniają nawilżenie, a pochodna lukrecji zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum i działa łagodząco. Regularne stosowanie szamponu Hair Me More zwiększa objętość włosów, nadając im zdrowy wygląd i blask. Lekka formuła nie obciąża włosów, dzięki czemu stają się one bardziej puszyste i pełne życia.

Mini szampon Your Hairness (10,99 zł/50ml) to idealny wybór dla osób, które chcą zachować świeży i zdrowy wygląd włosów nawet podczas wakacyjnych wojaży. Mini szampon Your Hairness to idealny wybór dla osób, które muszą myć głowę codziennie oraz walczą z ciągle powracającym łupieżem i swędzeniem. Szampon Your Hairness jest skutecznym rozwiązaniem dla tych problemów. Formuła zawiera piroctone olamine, ekstrakt z wierzbówki kiprzycy oraz bioferment z bakterii Pseudoalteromonas, które eliminują przyczyny łupieżu, chronią przed jego nawrotem, zmniejszają łojotok i zwiększają funkcje barierowe skóry. Wyciąg z grzyba Hub oraz pozyskiwany z korzenia lukrecji kwas glicyryzynowy działają przeciwzapalnie, łagodzą świąd i podrażnienia. Ekstrakt z palmy sabałowej działa stymulująco na cebulki, pomagając w walce z androgenowym wypadaniem włosów.

Oba produkty charakteryzują się wysoką jakością i wygodą użytkowania. Małe opakowania zmieszczą się w każdej torbie podróżnej, a ich funkcjonalność sprawia, że staną się niezastąpionymi towarzyszami każdej wyprawy. Dzięki Anwen możesz cieszyć się pięknymi włosami bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

i Autor: materiał prasowy Anwen

