Idealny krem na lato w promocji Rossmanna za 20 zł. Polki go sobie bardzo cenią. "Krem kupiłam za namową Pani z drogerii i warto było jej posłuchać"

Latem, gdy żar leje się z nieba, ograniczamy liczbę kosmetyków do minimum. Najważniejszym kremem w naszej kosmetyczce staje się SPF. To najważniejsza i najlepsza ochrona przed promieniami słonecznymi. Wieczorem warto stawiać na multifunkcyjne kremy, które łączą w sobie nawilżanie oraz działanie przeciwzmarszczkowe. Taki też jest krem z najnowszych promocji Rossmanna. Już teraz w Rossmannie kupisz krem L'ORÉAL PARIS Ekspert Wieku 40+ za jedyne 19,99 zł. Produkt ten łączy w sobie intensywną moc nawilżenia z wygładzaniem zmarszczek. Zawarty w nim kolagen wypełnia i napina skórę. Posiada on wyjątkową konsystencję, którą pokochają suche skóry. Szybko się wchłania i pozostawia efekt nawilżonej cery na długie godziny. - To kosmetyk, który niewątpliwie przynosi widoczne efekty starzejącej się skórze. Fajna, jakby budyniowa konsystencja powoduje, że krem świetnie się rozprowadza i szybko wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnej, tłustej powłoki, jak czyni to sporo kremów. Po nocy moja cera jest wypoczęta, naprężona i wygładzona - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie Rossmanna.

Krem L'ORÉAL PARIS Ekspert Wieku został opracowany specjalnie z myślą o kobietach dojrzałych, które zmagają się z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Zawarte w Biosfery Kolagenu przenikają przez górne warstwy naskórka i wypełniają brudy oraz zmarszczki. Jego lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja sprawia, że ten krem z promocji Rossmanna świetnie sprawdzi się latem.

