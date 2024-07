Najlepszy puder na upały w promocji Rossmanna za 23 zł. Polki go pokochały i wyprzedaje się jak świeże bułeczki. Wygładza zmarszczki niczym botoks

Kosmetyczka na wakacje. Co warto do niej spakować?

Wielkie promocje w Rossmannie! Kultowy puder od polskiej marki za 23 zł

Kosmetyki mineralne już od dłuższego czasu podbijają rynek beauty. Są to kosmetyki zawierające w swoim składzie tylko i wyłącznie czyste minerały w sproszkowanej formie. Najczęściej są to tlenki żelaza, cynku, tytanu oraz cząsteczki miki. Tego rodzaju produkty świetnie sprawdzą się na cerach wrażliwych i skłonnych do podrażnień. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz świetny puder mineralny od polskiej marki Eveline Cosmetics. Puder w kamieniu Celebrities Beauty tylko w promocji kosztuje on 22,99 zł. Daje on efekt wygładzonej skóry i nie podkreśla zmarszczek. Jest lekki i świetnie sprawdzi sią w upały. Tworzy na skórze delikatną. jedwabistą powłokę, która wydłużą trwałość makijażu i redukuje proces wyświecania się skóry. Wszystkie pigmenty w jego składzie są naturalne. "Delikatna, aksamitna struktura pudru ułatwia jego równomierne rozprowadzanie, doskonale dostosowuje się do cery, nadając jej świeży, jedwabiście-matowy wygląd na cały dzień".

wyciąg z jedwabiu – utrzymuje wodę w naskórku, uelastycznia i ujędrnia skórę.

wyciągi z zielonej herbaty i kakaowca - to bogate źródło polifenoli i flawonoidów. Zawarte w nich naturalne składniki bogate w witaminy i minerały przywracają skórze zdrowy koloryt i blask dzięki swemu odżywczemu i regenerującemu działaniu.

Pozytywne komentarze zadowolonych użytkowniczek świadczą, że puder Eveline Cosmetics przypadł wielu kobietom do gustu. - To jest jeden z najlepszych pudrów w kamieniu jakiego używałam. Naprawdę, rozprowadza się lepiej niż niejeden który wcześniej używałam. W sam raz na wykończenie makijażu i zmatowienie cery latem - wiolka_szaloona na portalu wizaz.pl

i Autor: materiał prasowy Rossmann

Przepiękne paznokcie skradły serca kobiet. Delikatny manicure baby boomer