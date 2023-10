Minimum składników - maksimum efektów

GUESS Watches i Fundacja The Get In Touch razem w walce z rakiem piersi

Znana sieć kosmetyczna zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Hasło #clean beauty to trend, który jest ukłonem w stronę prawdziwego i czystego piękna. To też pochwała naturalności i prostoty – w każdej postaci. Im krótszy i prostszy skład kosmetyku, tym lepiej. Bo w tym nurcie chodzi też o to, by produkty, po które codzienne sięgamy były jak najbardziej naturalne, wolne od substancji mogących zaszkodzić naszej skórze i… środowisku. Produkty z linii tołpa.® authentic zawierają od 8 do maksymalnie 14 składników INCI, każdy z nich jest dokładnie omówiony na kartoniku kosmetyku, a jego obecność w formule - uzasadniona. Co więcej, minimum 97% składników jest pochodzenia naturalnego. Receptury opracowano tak, by precyzyjnie odpowiadały na potrzeby skóry. Marka postawiła na sprawdzone składniki, takie jak: kwas glikolowy, niacynamid, kwas hialuronowy, skwalan, cynk PCA, glukonolakton, kwas migdałowy i kwas mlekowy. Produkty są niezwykle delikatne i pomagają zachować równowagę mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. Kosmetyki pachną wyłącznie składnikami, z których zostały stworzone, jednym słowem: autentycznie. Autentyczna jest także troska o środowisko naturalne – opakowania pochodzą z materiałów z recyklingu i ze źródeł odnawialnych, a każde z nich można poddać ponownemu recyklingowi.

Zobacz także: L'Oréal Paris celebruje kobiecą siłę pod symboliczną Wieżą Eiffla

OCZYSZCZANIE TWARZY

tołpa.® authentic

żel do mycia twarzy nawilżona skóra

To niezbędny krok do czystej skóry z dawką nawilżających molekuł kwasu hialuronowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia, makijaż oczu i ust z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

tołpa.® authentic

żel do mycia twarzy

Oczyszcza i jednocześnie intensywnie pielęgnuje dzięki czystym molekułom kwasu mlekowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia i makijaż z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

tołpa.® authentic

żel-peeling do mycia twarzy

Oczyszcza i jednocześnie intensywnie pielęgnuje dzięki czystym molekułom kwasu migdałowego. Usuwa zrogowaciały naskórek i najdrobniejsze zanieczyszczenia z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, gładka i nawilżona jeszcze długo po użyciu.

tołpa.® authentic

płyn micelarny

Oczyszcza i jednocześnie intensywnie pielęgnuje dzięki czystym molekułom niacynamidu. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia i makijaż z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. Błyskawicznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i pozostaje nawilżona jeszcze długo po użyciu.

tołpa.® authentic

tonik do twarzy

Tonizuje i jednocześnie intensywnie pielęgnuje dzięki czystym molekułom kwasu glikolowego. Zapewnia delikatne codzienne mikrozłuszczanie i głębokie nawilżanie. Przywraca równowagę mikrobiomu i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra odzyskuje fizjologiczne pH, jest gładka i nawilżona jeszcze długo po użyciu.

PIELĘGNACJA TWARZY

tołpa.® authentic

krem nawilżona skóra

To prawdziwy ratunek dla odwodnionej i spragnionej skóry. Dzięki czystym molekułom skwalanu nawilża przez 72 h i regeneruje. W 7 dni poprawia elastyczność i przywraca gładkość. Dzięki lekkiej i szybko wchłaniającej się formule, odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka bez efektu obciążenia i błyszczenia. Chroni przed utratą wody. Pielęgnuje skórę z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

tołpa.® authentic

krem nawilżona skóra SUPER BOGATY

To super bogata formuła o jednoczesnej maksymalnej sile nawilżania i odbudowy. Otula skórę komfortową, ochronną barierą przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Zatrzymuje wodę w głębi naskórka, dzięki czemu zapewnia nieustanne nawilżenie, utrzymujące się nawet po umyciu twarzy. Eliminuje łuszczenie i wygładza. Pielęgnuje skórę z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

tołpa.® authentic

serum nawilżona skóra SUPER SKONCENTROWANE

To super skoncentrowana i zarazem lekka formuła intensywnie nawilżająca i nawadniająca. Błyskawicznie dostarcza dawkę 50-godzinnego nawilżenia, przywracając skórze gładkość, elastyczność i naturalną promienność. Pielęgnuje z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

tołpa.® authentic

serum zwężone pory

To prawdziwy ratunek dla skóry z widocznie rozszerzonymi porami i skłonnością do powstawania niedoskonałości. Dzięki czystym molekułom cynku PCA jednocześnie matuje i zwęża pory. Pielęgnuje z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH. Lekka formuła szybko się wchłania, pozostawiając skórę matową do 8 h i nawilżoną przez 12 h.

tołpa.® authentic

krem matowa skóra

To prawdziwy ratunek dla skóry z nadmiarem sebum. Zapewnia doskonały balans pomiędzy działaniem matującym i nawilżającym. Dzięki czystym molekułom glukonolaktonu już w ciągu 1 h jednocześnie obniża błyszczenie i podnosi poziom nawilżania. Poprawia teksturę skóry i ujednolica koloryt. Pielęgnuje z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH. Lekka formuła pozostawia skórę matową do 8 h i nawilżoną przez 12 h.

Elżbieta Denes, kierownik działu rozwoju formulacji, przyznaje, że stworzenie linii tołpa® authentic to było niezwykłe wyzwanie, gdyż za cel postawiono sobie użycie maksymalnie 14 składników w INCI. Hasło przewodnie tej gamy to maksymalna skuteczność, ale i maksymalnie krótkie składy zgodnie z trendem clean label (tylko niezbędne surowce). Oczywiście każda receptura potrzebowała dobrego głównego składnika aktywnego, dzięki któremu uzyskano zakładaną skuteczność potwierdzoną w badaniach aparaturowych dodatkowo bez kontrowersyjnych surowców bazowych oraz z poszanowaniem hipoalergiczności formuł. „Tak to było wyzwanie, niezwykle trudny projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni, a przede wszystkim jestem duma z mojego zespołu technologów” – mówi.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

i Autor: Materiały prasowe tołpa