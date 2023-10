L'Oréal Paris celebruje kobiecą siłę pod symboliczną Wieżą Eiffla

GUESS Watches i Fundacja The Get In Touch razem w walce z rakiem piersi

1 października 2023 roku marka L’Oréal Paris wróciła do światowej stolicy mody, by po raz szósty oddać hołd kobiecej sile w pokazie „Le Défilé L’Oréal Paris”. W tym roku do ambasadorów i ambasadorek marki L’Oréal Paris dołączyła również widownia, by wziąć udział w wyjątkowym święcie jedności i siostrzeństwa pod Wieżą Eiffla. Pokaz był transmitowany na żywo na Instagramie, YouTube i po raz pierwszy na platformie Roblox.

“Walk Your Worth” - inspirujące przesłanie do kobiet z całego świata

Przesłanie pokazu powstało z myślą o odważnych ambasadorkach marki i wszystkich kobietach na świecie. “Walk Your Worth” to hasło, które rozbudza odwagę i zachęca do podążania ku swojemu przeznaczeniu pewnym siebie krokiem. To zabawa legendarnym hasłem: „Ponieważ jesteś tego warta!” Te cztery słowa odzwierciedlają misję marki, która polega na dawaniu kobietom siły, by z odwagą wyraziły swoją wartość i nie bały się zająć swojego ważnego miejsca w społeczeństwie. To wspieranie kobiet, by były zmianą, której świat potrzebuje!

Powracający po raz szósty show „Le Défilé L'Oréal Paris" to globalne spotkanie w Paryżu, które celebruje siostrzeństwo i kobiecą siłę. Wśród rzeczniczek marki na „Le Défilé L'Oréal Paris" znaleźli się m.in.: Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Viola Davis, Elle Fanning, Luma Grothe, Kendall Jenner, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowll, Helen Mirren, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, Yseult, Nikolaj Coster-Waldau i wiele oraz wielu innych. Polskimi gościniami L'Oréal Paris w Paryżu były Marysia Dębska, Ewa Farna i Julia Kostera.

Tegoroczny „Le Défilé L’Oréal Paris" zaprezentował unikalne looki inspirowane francuskim savoir-faire. Marka L’Oréal Paris od lat łączy świat mody i urody. Dyrektorka artystyczna ds. makijażu, Val Garland ze swoim zespołem artystów oraz guru włoskich stylizacji Stéphane Lancienem i jego zespołem powrócili na tegoroczny show, aby stworzyć zachwycające stylizacje. To inspiracja dla nadchodzącego sezonu w makijażu i fryzjerstwie.

Partnerami marki na „Le Défilé L’Oréal Paris” w 2023 roku były TBA.

