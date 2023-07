Miodowa pielęgnacja prosto z natury. Bogactwo w słodkich plastrach

Co jest przyczyną powstawania nowotworów skóry oraz co powoduje

Miód to prezent dla ciała i ukojenie dla ducha. Słodki, zdrowy, wiecznie świeży (to jego super-moc, miód się nie psuje!) i obłędnie pachnący. Uwodzi zmysły. Nazywany jest skarbem natury… i to zdecydowanie prawda! Czy wiesz, że jedna pszczoła w ciągu całego życia wytwarza go zaledwie łyżeczkę? Słowo „bezcenny” nabiera nowego znaczenia! W rozumieniu beauty miód to prawdziwe must-have z uwagi na swoje właściwości. Jakie? Kosmetolodzy wskazują na antyoksydację i działanie przeciwzapalne.

Przeciwzapalny skarb

Miód to naturalny składnik „do zadań specjalnych” – tajna broń naszych babć. Czy wiesz, że w „płynnym złocie” znajduje się nadtlenek wodoru, czyli substancja o działaniu silnie antyseptycznym? Dzięki temu składnikowi możemy cieszyć się znanymi od setek lat właściwościami przeciwzapalnymi i antybakteryjnymi miodu. Nasze babcie stosowały go na kaszel, na rany, podrażnienia i problemy trawienne. I słusznie, ponieważ miód działa zbawiennie na cały niemal organizm, wpływając przy tym na wygląd naszej skóry i włosów.

– Miód doskonale sprawdza się w domowym SPA. Znane z babcinych praktyk napary i okłady z miodu nowoczesna kosmetyka przekłada na inspirowane naturą komponenty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – „Płynne złoto” działa łagodząco i przeciwzapalnie, dlatego z powodzeniem stosowane jest w balsamach, kremach oraz maskach. Warto zwrócić uwagę na zawartość w miodzie witamin A, C i witamin z grupy B, a także aminokwasów oraz ponad dwudziestu pierwiastków, takich jak magnez i potas – dodaje.

Antyoksydacja na wagę… miodu!

Jeśli mówimy o nowoczesnym SPA – to słowem-klucz staje się antyoksydacja. Tu także miód okazuje się składnikiem „na wagę złota”. „Płynny skarb” zawiera kwasy fenolowe i flawonoidy, dzięki czemu wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Warto pamiętać, że przeciwutleniacze w naturalny sposób chronią nasz organizm nie tylko przed nowotworami, ale także przed… starzeniem. – Antyoksydanty nazywane są przez kosmetologów „związkami młodości”. Ich aktywność polega na przeciwdziałaniu procesowi utleniania w naszym organizmie. Usuwają z niego wolne rodniki, co wpływa na spowolnienie procesów starzenia – mówi Agnieszka Kowalska. – W związku z tym bezwzględnie warto wykorzystywać moc naturalnego miodu oraz produktów inspirowanych „płynnym złotem” w domowym SPA – dodaje.

Nawilżenie w domowym SPA

U podstaw efektywności wszystkich niemal zabiegów kosmetycznych (także tych, które wykonujemy w domu) jest prawidłowe nawilżenie skóry i włosów. Stanowi ono bazę dla działania składników aktywnych skierowanych na poszczególne wyzwania, z jakimi się zmagamy (np. starzenie czy przebarwienia). Jak wskazują kosmetolodzy, miód to prawdziwy król nawilżenia, a co za tym idzie – codziennej, delikatnej i skutecznej pielęgnacji. A jeśli łączymy efektywne nawilżenie z ukojeniem zmysłów (miód koi stres i relaksuje) – mamy SPA idealne.

– Linia Sielanka kraina mlekiem i miodem płynąca to odpowiedź na potrzebę relaksu z daleka od codziennego zgiełku i natłoku obowiązków. 15 minut w zaciszu domowego SPA to ukojenie dla zmysłów i potężna dawka cennych składników dla ciała i włosów. Miodowe komponenty pielęgnują, chronią i działają wygładzająco oraz odżywczo – mówi Agnieszka Kowalska. – Witalizujące masło do ciała z kompleksem prebiotycznym, wcierka przeciwdziałająca przetłuszczaniu się włosów, wygładzająco-przeciwzmarszczkowy krem-żel do rąk – to sielsko-anielskie kosmetyki, które przenoszą nas na łono natury i pielęgnują mocą miodu – dodaje.

