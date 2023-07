Najgorętsza premiera tego roku! Makijaż w stylu Barbie

Nowy film „Barbie The Movie” z międzynarodową gwiazdorską obsadą zaprasza widzów do tętniącego życiem świata Barbie, gdzie każdy dzień jest najlepszym dniem w życiu, a Barbie może być kim tylko chce, nawet prezydentem! Jako marka osadzona w różnorodności i twórczej wolności dostępnej dla wszystkich, NYX Professional Makeup umocni filmowe motywy dotyczące budowania pewności siebie poprzez globalną kampanię z udziałem różnorodnej obsady „Barbie i Kenów”, aktywując w działania influencerów odzwierciedlających podstawowe wartości marki – autentycznych i różnorodnych twórców reprezentujących wszystkie grupy etniczne, różne typy budowy ciała, orientacje seksualne i identyfikacje płciowe. Wszystko po to, aby ożywić kolekcję zarówno w świecie online, jak i w prawdziwym życiu.

Produkty z limitowanej kolekcji NYX Professional Makeup inspirowane są kolorowym światem z filmu Barbie. Kolekcja zawiera:

dwie kieszonkowe palety cieni z kolekcjonerskim mini błyszczykiem Butter Gloss; CENA 69,99 zł/szt.

mini paletkę do twarzy, zawierającą dwa róże i rozświetlacz, aby ożywić filmowy look muśniętej słońcem skóry; CENA 69,99 zł

zestaw dwóch kredek Jumbo Eye Pencil w żywym różu i jaskrawym błękicie, aby podkreślić charakterystyczne kolory Barbie i Kena; CENA 59,99 zł

Jumbo Lashes, sztuczne rzęsy, z różowymi pasemkami Barbie; CENA 59,99 zł

dwa matowe kremy do ust Smooth Whip; CENA 41,99 zł/szt.

błyszczyk Butter Gloss w oficjalnym kolorze Barbie; CENA 39,99 zł

lusterko w kształcie telefonu z klapką; CENA 69,99 zł

Aby jeszcze bardziej uczcić premierę filmu, NYX Professional Makeup łączy siły z Warner Bros. Discovery, Mattel Philanthropy i Barbie Dream Gap Project w ramach inicjatywy społecznej na rzecz globalnej organizacji humanitarnej Save the Children. NYX Professional Makeup zachęca fanów do publikowania materiałów z użyciem immersyjnego filtra na Instagramie pod wspólną marką Save the Children i Barbie, aby zwiększyć świadomość tej globalnej inicjatywy, mającej na celu wzmacnianie budowania pewności siebie i pozycji dziewcząt. Od 10 do 28 lipca 2023 r. za każdym razem, gdy filtr zostanie udostępniony na Instagramie, NYX Professional Makeup przekaże 1 USD, a maksymalnie do 25 000 USD, na rzecz organizacji Save the Children. W ten sposób przyczyni się do zapewnienia dostępu do edukacji i narzędzi edukacyjnych setkom tysięcy dziewcząt, tym samym dając im siłę do urzeczywistnienia swoich marzeń.

„Jako marka kosmetyczna zakorzeniona w rozrywce, cieszymy się, że możemy współpracować z kultowym studiem, takim jak Warner Bros., przy nowym filmie Barbie” — powiedział Yann Joffredo, globalny prezes marki NYX Professional Makeup. „Tematy wzmacniania pewności siebie i celebrowania wewnętrznego piękna przedstawione w filmie są głęboko zgodne z naszymi podstawowymi wartościami opowiadania się za wyrażaniem siebie i odkrywaniem swojego potencjału. Premiera tego filmu wywołała wiele nostalgii wśród fanów na całym świecie i cieszymy się, że możemy wziąć udział w budowaniu tego zjawiska w kulturze!”

Kolekcja NYX Professional Makeup „Barbie The Movie” jest dostępna w Polsce od 10 lipca stacjonarnie w wybranych drogeriach Rossmann oraz online na Hebe.pl, Cocolita.pl, E-zebra.pl, Makeup.pl oraz LadyMakeup.pl.

