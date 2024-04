Moc ceramidów i peptydów w jednej pielęgnacji

Dotknij dłońmi to miejsce na twarzy, a uniesiesz opadające powieki. Wystarczy 10 minut, aby uniknąć zabiegu. Naturalny sposób na opadającą powiekę

W laboratorium DAX Cosmetics stale opracowywane są innowacyjne rozwiązania, aby tworzyć coraz lepsze kosmetyki dopasowane do skóry w różnym wieku. Dla ekspertów firmy najważniejsze jest, by produkty działały odmładzająco na wielu poziomach. Linia PERFECTA CERAMEDICA PEP-3 dedykowana jest cerze dojrzałej z widocznymi oznakami zmęczenia i utratą elastyczności. Nowoczesne formulacje zostały opracowane, by jednocześnie dogłębnie nawilżać skórę, ekspresowo ją ujędrniać i zredukować nawet najgłębsze zmarszczki. Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 pobudza kluczowe procesy w skórze odpowiedzialne za młody wygląd. Linia składa się z 4 kremów odpowiadających na potrzeby skóry w różnych kategoriach wiekowych oraz skoncentrowanego serum i kremu pod oczy. Poznaj nowy wymiar pielęgnacji anti-aging!

TECHNOLOGICZNA FUZJA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH CERAMIDY + TECHNOLOGIA PEP-3:

Wpływa na redukcję zmarszczek, przyspieszając procesy naprawcze zachodzące w głębszych warstwach naskórka

Poprawia ujędrnienie skóry, wpływając na syntezę kolagenu

Aktywizuje procesy regeneracyjne skóry, zwiększając komunikację międzykomórkową

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 40+

Intensywnie nawilża i wygładza.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i technologii PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się nawilżona, odzyskuje napięcie i jędrność, a zmarszczki zostają wygładzone.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych. To dzięki ceramidom skóra jest nawilżona i miękka w dotyku. PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, zostawiając ją nawilżoną, wygładzoną i elastyczną. Skutecznie wpływają na redukcję zmarszczek.KWAS HIALURONOWY chroni przed utratą wody z naskórka, zapewniając komfortowy poziom nawilżenia.Stosowanie: codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Liftingujący przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 50+

Redukuje zmarszczki, silnie ujędrnia.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się nawilżona, zregenerowana, odzyskuje napięcie i jędrność, a zmarszczki zostają wygładzone.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych. To dzięki ceramidom skóra jest nawilżona i miękka w dotyku. PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, zostawiając ją nawilżoną, wygładzoną i elastyczną. Skutecznie wpływają na redukcję zmarszczek.WITAMINA C zapewnia intensywną regenerację i rewitalizację skóry, delikatnie rozjaśnia i zmniejsza widoczność przebarwień.Stosowanie: codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Silnie przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 60+

Redukuje zmarszczki, intensywnie regeneruje.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się odżywiona, odzyskuje napięcie i jędrność, a zmarszczki zostają wygładzone.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych. To dzięki ceramidom skóra jest nawilżona i miękka w dotyku. PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, zostawiając ją nawilżoną, wygładzoną i elastyczną. Skutecznie wpływają na redukcję zmarszczek.KWAS FERULOWY wpływa na procesy pigmentacyjne tzw. melanogeneze. Dzięki temu stopniowo zanikają przebarwienia i plamy, a koloryt skóry zostaje wyrównany.Stosowanie: codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Naprawczy przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 70+

Wygładza zmarszczki, odżywia.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się nawilżona, odzyskuje napięcie i jędrność, a zmarszczki zostają wygładzone.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych. To dzięki ceramidom skóra jest nawilżona i miękka w dotyku. PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, zostawiając ją nawilżoną, wygładzoną i elastyczną. Skutecznie wpływają na redukcję zmarszczek.proHYDRO COMPLEX wspomaga regenerację skóry, intensywnie odżywia i nawilża.Stosowanie: codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Skoncentrowany krem pod oczy i na powieki

Wygładza zmarszczki, redukuje cienie, rozświetla.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd. Skóra pod oczami i na powiekach jest skutecznie pobudzona do aktywności naprawczych, staje się nawilżona, odzyskuje napięcie i jędrność. Zmarszczki pod oczami zostają wygładzone, cienie stają się mniej widoczne, skóra pod oczami jest nawilżona i rozświetlona, a spojrzenie odzyskuje blask.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych.PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, skutecznie wpływając na redukcje zmarszczek.KOFEINA poprawiając mikrokrążenie zmniejsza widoczność „worków” i cieni pod oczami.KWAS HIALURONOWY chroni przed utrata wody z naskórka.Stosowanie: codziennie rano i wieczorem delikatnie aplikuj krem na opuszkami palców na oczyszczoną skórę wokół oczu i ust.

Intensywne serum przeciwzmarszczkowe na dzień i na noc

Redukuje zmarszczki, ujędrnia liftinguje.

Synergiczne działanie CERAMIDÓW i TECHNOLOGII PEP-3 intensywnie pobudza kluczowe procesy odpowiedzialne za młody wygląd skóry.

CERAMIDY wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych.PEP-3 to unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów, które aktywizują procesy regeneracyjne skóry, skutecznie wpływając na redukcję zmarszczek.LIFT-ACTIVE COMPLEX głęboko i długotrwale nawilża, skutecznie ujędrnia, pozostawiając skórę miękka i wygładzoną.ŻEN-SZEŃ ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry.Stosowanie: serum aplikuj na oczyszczona skórę twarzy, szyi i dekoltu co najmniej kilka razy w tygodniu pod krem lub jako samodzielny kosmetyk. Dla wzmocnienia efektu stosuj z innymi produktami z linii PERFECTA CERAMEDICA.

i Autor: Materiały prasowe Perfecta