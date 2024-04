Dotknij dłońmi to miejsce na twarzy, a uniesiesz opadające powieki. Wystarczy 10 minut, aby uniknąć zabiegu. Naturalny sposób na opadającą powiekę

Dotknij dłońmi to miejsce na twarzy, a uniesiesz opadające powieki. Wystarczy 10 minut

Problem opadających powiek dotyczy wielu dojrzałych kobiet. I o ile dla jednych to naturalny proces, to dla innych to powód do ogromnych kompleksów. Opadające z wiekiem powieki nadają twarzy smutny, zmęczony wygląd i tym samym dodają lat. Istnieje kilka sposobów, które pozbyć się tej przypadłości. Jedne wiążą się z koniecznością poddania się zabiegom medycyny estetycznej, inne - mniej inwazyjne. Jednym ze sposobów na uniesienie opadających powiek jest masaż twarzy - oczywiście wykonywany regularnie. "Mam 46 lat i całe życie się garbiłam, dlatego moje powieki zaczęły opadać już przed 40-stką. Udało mi się je podnieść i dzisiaj dzielę się z Tobą najlepszym (według mnie) planem na zmniejszenie ptozy." - pisze na Instagramie @paniswojejtwarzy. Wystarczy przez kilka minut dziennie masować tę cześć twarzy, aby unieść powieki.

Odmładzający masaż twarzy na opadające powieki

Jak instruuje Aneta Krusińska, autorka profilu @paniswojejtwarzy na Instagramie, aby unieść opadającą powiekę należy przestrzegać tych pięciu zasad. "Wprowadź je wszystkie" - zaleca ekspertka od masażu twarzy.

"Ćwicz mięśnie okrężne oczu i powiek — jeśli wzmocnisz mięśnie, to nie dość, że poprawisz wzrok, to skóra będzie się miała na czym „napiąć” i przestanie zwisać. Rozluźniaj napięcia oczu masażami relaksującymi, a jak rozluźnisz, to wprowadzaj masaże liftingujące główne powieki (na przykład tak jak robię w rolce). Jest dużo tych sposobów. Masuj żwacze — one też ciągną powieki w dół. Nie zdawałam sobie z tego sprawy kiedyś, ale tak jest. Żwacze to bardzo silne mięśnie. Ich przewlekłe napięcia psują nam twarze codziennie. Rozmasuj czepiec i kark, bo jeśli masz „wdowi garbek”, to stwardniałe tkanki karku popychają wszystkie tkanki do góry i wtedy robią się poziome zmarszczki na czole, a powieki lecą w dół. Prostuj się! No niestety… przykra prawda! Możesz się masować i ćwiczyć oczy ile dusza zapragnie, ale jak się garbisz to, to nic nie da…" - wylicza Aneta Krusińska.