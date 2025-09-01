Moc cynku na niedoskonałości

Każda skóra ma swoją historię, a niedoskonałości to często nieproszony bohater, który potrafi pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Niezależnie od wieku, stylu życia czy pielęgnacyjnych nawyków, problem niedoskonałości skóry dotyka coraz więcej osób, przypominając, jak ważna jest odpowiednia i skuteczna troska o cerę. Wypryski nie wybierają - mogą pojawić się w każdym wieku, wywołane różnorodnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Co więcej, trądzik to wciąż problem numer jeden w pielęgnacji skóry wśród osób w wieku 18–29 lat¹. Dlatego dziś skuteczna pielęgnacja nie może ograniczać się wyłącznie do matowienia czy maskowania – powinna wspierać skórę w długofalowym przywracaniu równowagi. Innowacyjne formuły kosmetyczne oparte na badaniach pozwalają działać celowo, ale jednocześnie łagodnie – z szacunkiem do fizjologii skóry.

NUXE na nowo definiuje pielęgnację skóry skłonnej do niedoskonałości, wprowadzając przełomową innowację: ZINC POWER. To nowoczesne rozwiązanie do walki z wypryskami łączy skuteczność działania z przyjemnością stosowania, z której słynie NUXE. Wreszcie pielęgnacja skóry z niedoskonałościami może być zmysłowa, obłędnie pachnieć i dostarczać prawdziwej przyjemności. To pielęgnacja nowej generacji – świadoma, zrównoważona i skuteczna.

Dla skóry, która nie musi być idealna, by zasługiwać na najlepszą troskę.

Cztery eksperckie formuły, oparte na wysokowydajnym duecie składników aktywnych – cynku [PCA] i ekstrakcie z liczi – działają kompleksowo: oczyszczają skórę, wygładzają jej strukturę i przywracają naturalny blask. Widoczne niedoskonałości oraz rozszerzone pory znikają – a wraz z nimi znika niepewność. Cera staje się promienna, a Ty odzyskujesz pewność siebie.

SKUTECZNY DUET SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH POCHODZENIA NATURALNEGO

DLA SKÓRY Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI

CYNK [PCA] + LICZI

Cynk, uznawany za jeden z najskuteczniejszych składników aktywnych w walce z niedoskonałościami, znany jest ze swojego działania na kluczowe czynniki wywołujące wypryski. Został połączony z PCA – naturalnym składnikiem skóry o właściwościach nawilżających. PCA pełni funkcję fizjologicznego nośnika, który wspomaga wchłanianie cynku w skórze, co przekłada się na jego zoptymalizowaną skuteczność.

Ekstrakt z liczi, bogaty w przeciwutleniacze takie jak taniny i flawonole, wykazuje nie tylko działanie nawilżające(1), ale także poprawia koloryt cery, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. To prawdziwe doładowanie dla skóry!

Pozyskiwany jest ze skórek owoców liczi, które pozostają po usunięciu miąższu w przemyśle spożywczym – to innowacyjne podejście wpisujące się w ideę zrównoważonej pielęgnacji.

KROK 1 - NOWY POZIOM OCZYSZCZANIA

NUXE ZINC POWER Oczyszczający żel do mycia twarzy

Starannie oczyszczona skóra to pierwszy i kluczowy krok każdej rutyny pielęgnacyjnej, jeśli chcesz uniknąć niedoskonałości. Ten krystalicznie czysty żel o właściwościach regulujących sebum to coś więcej niż zwykły cleanser – to codzienny rytuał, który działa. Formuła zawiera oczyszczający cynk [PCA] oraz antyoksydacyjny ekstrakt z liczi, zamknięte w delikatnej bazie skomponowanej z trzech starannie dobranych, bezsiarczanowych substancji myjących. Skutecznie i głęboko oczyszcza cerę mieszaną oraz skłonną do niedoskonałości, usuwając nadmiar sebum – bez przesuszenia i bez uczucia ściągnięcia. Żel redukuje niedoskonałości (wypryski, zaskórniki), wyrównuje koloryt, zmniejsza widoczność przebarwień i zwęża pory. Wyróżnia go ultraświeży zapach z nutami arbuza i aksamitnie miękka konsystencja.

KROK 2 - TONIZACJA

NUXE ZINC POWER Oczyszczający tonik zwalczający wypryski

Drugi krok rytuału działa jak oczyszczająca fala – odświeża skórę i pozostawia na niej przyjemne uczucie czystości, wzbogacone o orzeźwiający zapach mięty i arbuza.

Tonik udoskonala strukturę skóry: zwęża pory, redukuje nadmierne błyszczenie (-41%(1)), a przy tym nie powoduje przesuszenia.

KROK 3 - KOREKCJA NIEDOSKONAŁOŚCI I PRZEBARWIEŃ

NUXE Zinc Power Serum przeciw niedoskonałościom i wypryskom

Prawdziwy superbohater w walce z niedoskonałościami skóry. Wzbogacone o cynk PCA oraz ekstrakt z liczi, serum stanowi idealny wybór dla skóry skłonnej do niedoskonałości. Stosowane rano i wieczorem, przed aplikacją kremu, skutecznie wspiera jej pielęgnację.

Jego lekka, mleczna konsystencja oraz odświeżający zapach z nutą arbuza sprawiają, że codzienne stosowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Pozostawia skórę komfortowo nawilżoną, bez uczucia lepkości.

Delikatne, a zarazem skuteczne – formuła pochodzenia naturalnego dzień po dniu wygładza strukturę skóry, redukując wszystkie rodzaje niedoskonałości: wypryski, zaskórniki oraz widoczne pory.

KROK 4 ZMATOWIENIE I ZWĘŻENIE PORÓW

NUXE Zinc Power Matujący krem zmniejszający pory

Zneutralizuj nadmierne błyszczenie! Odkryj nowy must-have w codziennej pielęgnacji, który pomaga uzyskać czystą, gładką i jednolitą cerę. Krem zwęża pory, wygładza strukturę skóry i intensywnie nawilża — wszystko w jednej aplikacji. Jego ultraświeża, żelowa konsystencja jest lekka jak piórko i zapewnia natychmiastowy efekt matujący.

i Autor: NUXE/ Materiały prasowe