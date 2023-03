Moc witamin w pielęgnacji skóry

Poszła do kosmetyczki na paznokcie. Ta przerażona odesłała ją natychmiast do lekarza. Manikiurzystka uratowała jej życie

- Dobroczynne witaminy, które korzystnie działają na skórę, czyli A, C oraz E, to bardzo silne przeciwutleniacze. Działają antyoksydacyjnie, chroniąc tym samym przed przedwczesnym starzeniem się skóry. Nie bez powodu mówi się o nich „witaminy młodości". Biorą one udział w wielu procesach, np. syntezie kolagenu, regeneracji i odbudowie tkanek, poprawiają również funkcje barierowe skóry, zapobiegając wnikaniu szkodliwych czynników ze środowiska zewnętrznego. Składniki te powinny wejść do rutyny naszej codziennej pielęgnacji, po 25. roku życia – mówi Sandra Bujnowska, kosmetolog i właścicielka marki SensualSpa.

Warto poznać właściwości „witamin młodości” oraz sposoby, jak i kiedy je stosować. Witamina C polecana jest przy porannej pielęgnacji, natomiast retinol (witamina A) należy nakładać na noc. Przy podrażnieniach i zaczerwienionej skórze warto sięgnąć po witaminę E.

Przyśpieszona odnowa

Witamina A najczęściej występuje w formie retinolu i jego pochodnych. Podczas jej stosowania należy uważać na jej stężenie, ponieważ silnie oddziałuje na naskórek i może naruszyć barierę hydrolipidową. Witamina A pośrednio i bezpośrednio wpływa na syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu uelastycznia ją i redukuje drobne zmarszczki. Ponadto neutralizuje niszczycielskie wolne rodniki, a więc opóźnia procesy starzenia. Jej działanie złuszczające sprawdza się w walce z przebarwieniami skóry i zablokowanymi porami.

Wielozadaniowy antyoksydant

Lista korzystnych właściwości witaminy C dla skóry jest długa i różnorodna. Przede wszystkim należy do jednego z silniejszych antyoksydantów. Opóźnia procesy starzenia się skóry. Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu. Zwiększa jego produkcje, dzięki czemu cera staje się bardziej jędrna i sprężysta. Witamina C polecana jest przy problemie przebarwień. Hamuje działanie tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego za proces wytwarzania melaniny, dzięki czemu redukuje przebarwienia, rozjaśnia cerę i wyrównuje koloryt. Witamina C sprawdzi się przy pielęgnacji cery naczyniowej, ponieważ zwiększa odporność mechaniczną ścian naczyń krwionośnych. Przekłada się to na zmniejszenie widoczności rozszerzonych naczynek i redukcje zaczerwieniania skóry.

Ukojenie i nawilżenie

Witamina E to zbiorcze określenie obejmujące naturalne i syntetyczne tokoferole oraz tokotrienole. Jej stosowanie przynosi wiele korzyści. Witamina E poprawia elastyczność oraz poziom nawilżenia skóry (poprawia zdolność komórek do wiązania wody). Zmniejsza wrażliwość skóry na promieniowanie UV oraz ma właściwości regenerujące i kojące. Łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie uszkodzeń skóry.

Idealny skład

