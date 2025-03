Moda i zabawa w jednym wydaniu

MODOWA OPOWIEŚĆ PEŁNA BARW

W tym roku bonprix postawiło na radość i optymizm wyrażone poprzez żywe, energetyczne kolory. Dominujące w stylizacjach róże i zielenie, od subtelnych pastelowych tonacji po intensywne neonowe akcenty, podkreśliły wiosenny charakter kolekcji. Oversizowe koszule, zwiewne sukienki, eleganckie marynarki – każdy z tych elementów można łączyć ze sobą na nieskończoną ilość sposobów, tworząc zarówno casualowe, jak i bardziej eleganckie outfity.

Dla miłośników klasyki bonprix przygotowało linię Premium Linen – kolekcję bazującą na lnie, który zapewnia komfort i styl nawet w najbardziej upalne dni. Beże, biele, brązy i butelkowa zieleń to idealne propozycje dla osób ceniących ponadczasową elegancję i naturalne materiały. Równie ważną rolę pełniła kolekcja Zrównoważonej Mody, skupiająca materiały pozyskane w zgodzie ze środowiskiem.

KWIATOWA IDYLLA BONPRIX

Wnętrze agencji Big Picture na ten dzień zamieniło się w prawdziwą wiosenną oazę! Urocze aranżacje kwiatowe dodały wydarzeniu lekkości i naturalnego wdzięku, a unikalna dekoracja z bukietami umieszczonymi w torbach zakupowych idealnie oddała ducha nowej kolekcji. Każdy element wystroju był starannie dopracowany. Jednym z najbardziej efektownych akcentów wydarzenia była tablica "give one, take one", na której goście mogli zostawiać inspirujące myśli i wymieniać się pozytywnymi życzeniami. To idealny sposób na uczczenie Międzynarodowego Dnia Szczęścia!

KREATYWNE WARSZTATY

Event bonprix to nie tylko prezentacja kolekcji, ale także niezapomniane atrakcje. Jednym z hitów wydarzenia były warsztaty, podczas których goście mogli na moment uciec do świata DIY, tworząć unikalne charmsy – personalizowane zawieszki idealne do torebek, kluczy czy pasków. To świetny sposób na dodanie lookowi indywidualnego charakteru i zabawę modą w najczystszej postaci!

Wydarzenie przyciągnęło wielu znanych gości ze świata mody i mediów. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Karolina Gołębiewska, Monika Muratova czy Piotr Sałata, którzy zachwycili się nową kolekcją i atmosferą pełną pozytywnej energii.

WIOSNA Z BONPRIX – STYL, KOMFORT I DOBRA ENERGIA!

bonprix po raz kolejny udowodniło, że moda może być zarazem stylowa, wygodna i pełna radości. Najnowsza kolekcja marki doskonale oddaje ducha wiosny i lata – zachęca do eksperymentowania z kolorami, łączenia stylów i czerpania radości z modowych wyborów.

Wiosna to czas odnowy i pozytywnych zmian – a z bonprix można je przeprowadzić z prawdziwym stylem!

i Autor: materiały prasowe bonprix