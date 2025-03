Moda na wiosnę! Jak będziemy ubierać się w tym sezonie?

Ubrania i dodatki to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie siebie, dzięki nim możemy podkreślić swój charakter oraz osobowość. Kiedy za oknami dni stają się coraz dłuższe, a pogoda przyjemniejsza w naszych garderobach rządzą lżejsze tkaniny, kolory oraz pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa. Początek sezonu to idealny czas, by uzupełnić braki w swojej szafie i zapolować na modne perełki na nadchodzące miesiące

Hiszpańska marka Bimba Y Lola zawsze zaskakuje nietuzinkowymi rozwiązaniami modowymi. W tym sezonie stawiamy na wolność i maksymalną ekspresję siebie Wybraliśmy modne i oryginalne zestawiania od Bimba Y Lola. Zainspiruj się i poszalej wiosną. W tym sezonie marka prezentuje soczyste kolory i "patchoworkowe" printy. Naszą uwagę przykuła kurtka i spodnie z takim samym wzornictwem.

Na sezon wiosna/lato 2025 MARCIANO by GUESS prezentuje ekscytującą, nową kolekcję inspirowaną safari. To nostalgiczna podróż do minionych dni, w której nie brakuje charakterystycznego, pełnego glamour stylu MARCIANO by GUESS. Luksusowe tkaniny, eleganckie akcenty krawieckie i sezonowe wzory łączą się z odświeżoną paletą kolorów w eleganckich propozycjach stylistycznych dla niej i dla niego.

Jeśli szukasz swetra, który po prostu pasuje do wszystkiego, to właśnie go znalazłaś. Miękki kardigan polskiej marki NAGO to klasyka, która łączy wygodę, styl i jakość premium. Wykonany z włoskiej wełny, jest przyjemnie mięsisty, a jego pudełkowy krój i subtelne falbanki dodają charakteru. Idealnie sprawdzi się jako narzutka na sukienkę lub warstwa do jeansów - to niezawodny towarzysz jesienno-zimowych dni. Dostępny aż w 11 kolorach, więc możesz wybrać swój ulubiony odcień – albo dwa!