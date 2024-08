Moda męska pełna możliwości razem z Vistula ICONS

To najbardziej innowacyjna suszarka do włosów! Nowe technologie w służbie pięknej fryzurze

„Moda męska jest trudna? Raczej pełna możliwości” - mówi aktor Mateusz Banasiuk. To właśnie moda pozwala w łatwy sposób wyrazić siebie. Wystarczą odpowiednio dobrane elementy garderoby, takie jak garnitur, którego nie może zabraknąć w męskiej szafie. To symbol męskości i idealna baza stylizacji zarówno na bardziej jak i mniej oficjalne okazje. Ponadczasowy, stylowy, zawsze dobrze wygląda, dodaje pewności siebie i podkreśla charakter. Mateusz Banasiuk przyznaje, że gdy zakłada marynarkę, momentalnie czuje się dobrze. Bliska jest mu filozofia marki Vistula, dla której garnitur to męski power dressing. To też flagowy produkt, który od lat marka doskonali, by jak najlepiej odpowiadał na zmieniające się trendy i potrzeby mężczyzn.

Do dziedzictwa Vistula, jej klasyków, ponadczasowego charakteru, wysokiej jakości materiałów i doskonałego krawiectwa nawiązuje kampania ICONS, w której wystąpił Mateusz Banasiuk. W nowym video aktor prezentuje koncept budowania szafy kapsułowej. Produkty Vistula noszone razem lub osobno stanowią gotową bazę outfitów na każdą okazję. To prosty przepis na sprawdzone i modne zestawy w sam raz na nadchodzącą jesień.

Na nowy sezon świetnie sprawdzi się wełniany garnitur Vistula, który ma na sobie Mateusz Banasiuk. W rozmowie z marką wspomina swój pierwszy garnitur: „(…) Wtedy zrozumiałem, jak strój podkreśla wagę chwili.” Aktor prezentuje formalny look złożony z klasycznej jednorzędowej marynarki super slim i spodni slim fit. Dopełnieniem stylizacji jest elegancka biała koszula z tkaniny bawełnianej o twillowym splocie.

A to nie koniec możliwości, jakie daje garnitur. Zestawiony z miękkim swetrem z wełny merino to dobry wybór na co dzień, do pracy czy na mniej formalne spotkania. Absolutnym jesiennym must have jest też klasyczny dwurzędowy płaszcz typu trencz. Modele o tym kroju wiodły prym na światowych wybiegach jesień-zima 2024/2025. Trudno o lepszy dowód na to, że bez względu na trendy, klasyka i różnorodność są uniwersalne i ponadczasowe.

Warto więc otworzyć się na możliwości, jakie daje moda formalna. Bo jak mówi Mateusz Banasiuk, „w pracy czy czasie wolnym - ubrania mówią za nas. To nie tylko moda, ale sposób na wyrażenie osobowości i nastroju.”

i Autor: materiał prasowy Vistula

