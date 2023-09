Moda na co dzień. Klasyczne formy i ponadczasowe materiały

Moda na jesień i zimę. Propozycje od marki Levis

Legendarna, marka Levis już od kilku lat wyznacza trendy w modzie użytkowej. W ofercie na jesień i zimę znajdziemy obłędne looki, które sprawdzą się jako stylizacje do pracy, na imprezę, a nawet jesiennie wesele. Jak zawsze, jesień w modzie to czas kolorów kojarzących się z naturą. Również w kolekcji marki Levis When there’s work to be done królują kolory takie jak: pomarańcz, beż oraz klasyczny, niebieski jeans. Kolekcja została stworzona z myślą o wytrzymałości, komforcie i trwałości. Obejmuje ona kultowe jeansy połączone z klasycznym stylem odzieży roboczej i odcieniami inspirowanymi stylem vintage. Pomyśl o koszulkach Pocket Tees, Truckers i Pocket Tees w połączeniu z dżinsami Loose Carpenter i Double Knee! Wszystkie z mocnymi detalami użytkowymi i krojem oversize, zapewniającym swobodny, ale jakościowy styl.

i Autor: Materiały prasowe LEVIS

