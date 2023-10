Moda na jesień. Tradycyjny, brytyjski styl z nowoczesnym akcentem

Idź do fryzjera i poproś o krótką fryzurę dla kobiet po 50-tce. Uśmiech nie zejdzie Ci z twarzy. Modna fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 50-tce

Komentując nową kolekcję, projektant Jonathan Anderson stwierdził: „W tym sezonie postanowiłem połączyć klasyczny, brytyjski styl oraz inspirowane uniwersyteckim ubiorem kroje z bardziej nowoczesnymi elementami i tkaninami technicznymi, aby uzyskać współczesny obraz mody ulicznej. Zawsze uwielbiałem dodawać nieoczekiwane elementy do tradycyjnych stylizacji i jestem bardzo zadowolony z tego co udało mi się osiągnąć wraz z UNIQLO.”

Oversize’owy krój trencza to nowoczesny look, który doskonale pasuje do stylizacji unisex, natomiast damska budrysówka ma klasyczny, a jednocześnie modny, krótki fason. Kolejnym tradycyjnym elementem w stylu „preppy” jest damska koszula Oxford, zawierająca haft JW ANDERSON na piersi.

Polarowe parki w kratę oraz dzianiny z uroczymi motywami zwierzęcymi dodają linii sezonowych akcentów. Kolekcja składa się również ze skarpet HEATTECH, lekkiej i puszystej czapki z dzianiny Souffle Yarn oraz innych funkcjonalnych zimowych akcesoriów, które ogrzeją nas w nadchodzące, chłodne dni.

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

