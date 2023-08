Moda na koniec lata. Przepięknie zestawy na końcówkę wakacje. To będą trendy sierpnia i września

Skomponowanie stylizacji na festiwal stanowi nie lada wyzwanie. Taki look musi być zarówno wygodny, jak i funkcjonalny. Powinien wpasowywać się w klimat wydarzenia, odzwierciedlać Twój charakter, ale jednocześnie być odporny na różne warunki atmosferyczne i wpisywać się w obowiązujące trendy. Wydaje się niemożliwe? A jednak. Marka VAN GRAAF proponuje w festiwalowym sezonie postawić na wzór jako motyw przewodni każdej stylizacji. Opcji jest wiele - od delikatnych wzorów po mocne i wyraziste motywy. Dla panów w minimalistycznej wersji świetnie sprawdzi się koszula marki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON, której kubański kołnierz i fason w paski nadają swobodny, letni wygląd. Look warto uzupełnić o bawełniane, przewiewne granatowe spodenki oraz o obowiązkowy dodatek tego sezonu - modny bucket hat VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Paniom proponujemy sięgnąć po barwne spodnie typu palazzo marki VAN GRAAF/MARC CAIN COLLECTIONS. Kwiatowy motyw, rozcięcia po boku i dużekieszenie sprawią, że ta część garderoby będzie świetną bazą do festiwalowej stylizacji. Warto uzupełnić ten look o krótki kremowy top VAN GRAAF/KARL KANI, wyróżniający się krojem na jedno ramię i kopertowym detalem. Całość świetnie dopełni barwny, dwustronny bucket hat. Ten modny dodatek sprawdzi się zarówno jako efektowny dodatek stylizacji, ale i ochrona przed słońcem podczas imprezy pod gołym niebem.

W festiwalową podróż do białego rana eksperci marki VAN GRAAF proponują wybrać się stawiając również na pastelowe looki wzbogacone o modne wzory. W przypadku Panów świetnie sprawdzi się bawełniany pistacjowy T-shirt VAN GRAAF/KARL KANI w drobne paski oraz błękitne spodenki, które dzięki prążkowanemu pasowi z tunelem z troczkiem i lekkiemu, miękkiemu materiałowi zapewnią wygodę i swobodę ruchów podczas festiwalowego czasu. Stylizację warto uzupełnić o bawełnianą męską bluzę z kapturem marki VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM. Gradient kolorów na bluzie nada stylizacji festiwalowego, ale i letniego wymiaru, a sama bluza będzie perfekcyjnym uzupełnieniem całego looku i pomoże przetrwać nieco chłodniejsze wieczory.

Delikatny wzór, jeden bazowy kolor i tym samym otwieramy sezon festiwalowy dla miłośniczek stylu boho w minimalistycznej, ale i romantycznej formie. Eksperci marki VAN GRAAF za bazę stylizacji dla Pań proponują krótki top, który wyróżnia się atrakcyjnym stylem ulicznym nawiązującym do lat 90. Warto wzbogacić go o spódnicę marki VAN GRAAF/AYGILL’S ze zintegrowanymi spodenkami. Ten komplet to doskonały wybór, aby w upalne dni cieszyć się swobodą ruchów, a przy tym świetnie wyglądać. Polecamy uzupełnić ten look o kurtkę jeansową w pastelowym odcieniu fioletu od marki VAN GRAAF/CALVIN KLEIN JEANS. Szeroki krój kurtki zapewnia atrakcyjny wygląd całej stylizacji, a nowoczesny model przykuje uwagę, sprawiając, że Twój look będzie się wyróżniał nawet w tłumie.

Marka VAN GRAAF przygotowała także coś dla tych, którzy w sezonie festiwalowym stawiają na intensywny kolor, ale jednocześnie nie rezygnują ze wzorów. Spodnie Melpa marki VAN GRAAF/OPUS w intensywnym odcieniu zieleni staną się modnym, a jednocześnie przykuwającym uwagę elementem stylizacji. Warto zestawić je z lekko skróconym wzorzystym topem VAN GRAAF/CALVIN KLEIN. Lejący materiał sprawdzi się podczas gorących festiwalowych dni. Polecamy uzupełnić ten look saszetką MSCHMilene z zawieszką z logo, która świetnie podkreśli festiwalowy klimat stylizacji.

