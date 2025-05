i Autor: materiały prasowe NAGO

Strefa mody

Moda na lato 2025. Rozważnie i romantycznie

Najnowsza kolekcja NAGO to ukłon w stronę romantycznej lekkości i wakacyjnej swobody. To ubrania, które wyglądają jak pocztówka z francuskiej riwiery – delikatne koszule z kołnierzykami w falbany, przewiewne bezrękawniki i bawełniane chusty w pastelach przywodzących na myśl słońce odbijające się od morza. To nie tylko stylizacje, to nastroje – spacer wzdłuż wybrzeża, śniadanie na balkonie, popołudnie z książką w cieniu cyprysów. Zanurz się w tę opowieść. Wybierz swój look, który będzie szeptał „la vie est belle” za każdym razem, gdy go założysz.

Najnowsze z działu Dzień Matki 2025 „HEY MUM, I feel you” – kampania marki ANIA KRUK z okazji Dnia Matki Strefa beauty Hybrydowa pielęgnacja przeciw zaczerwienieniom Moda dla kobiet dojrzałych Ta Polka jest ikoną eleganckich, dojrzałych kobiet. Kopiują ją Włoszki i Francuski. Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce Strefa mody LifeWear w sportowym i nowoczesnym duchu, inspirowanym stylem Rogera Federera Strefa beauty Sekret pięknych włosów? Aloes! Koszula z bawełny /12/20/ Romantyczna i wyrazista – ta krótka koszula z bawełnianej popeliny to kwintesencja wiosennej elegancji. Duży kołnierz z falbanką i bufiaste rękawy dodają jej dziewczęcego uroku, a klasyczny kremowy odcień sprawia, że pasuje zarówno do biura, jak i na leniwe popołudnie w słońcu. Uszyta z certyfikowanej bawełny organicznej, przyjazna dla skóry i środowiska. Noś ją tak, jak lubisz – z jeansami, szortami albo eleganckimi spodniami. To detal, który robi całą stylizację. i Autor: materiały prasowe NAGO Kamizelka z bawełny organicznej /22/01/ W stylu slow, ale z charakterem. Kamizelka z organicznej bawełny to idealny balans między klasyką a romantyczną nonszalancją. Pudełkowy, krótszy krój i dekoracyjne wykończenie sprawiają, że możesz nosić ją zarówno jako top, jak i stylową warstwę na sukienkę, koszulę czy T-shirt. Uszyta z mięsistej przędzy, zapinana na guziki – została stworzona z myślą o trwałości i komforcie. Dostępna w siedmiu kolorach – od letnich pasteli po basicowe klasyki i Autor: materiały prasowe NAGO Spodnie z diagonalu /05/21/ Minimalizm z charakterem. Te klasyczne spodnie z wysokim stanem i prostą nogawką zostały uszyte z ekologicznego diagonalu – bardziej świadomej wersji tradycyjnego jeansu. Są mocne, stylowe i stworzone, by służyć przez lata. Idealne jako baza kapsułowej garderoby – pasują do wszystkiego, od romantycznych koszul po ulubione T-shirty. Jeśli cenisz solidne wykonanie i ponadczasowy charakter – te spodnie, to będzie idealny match i Autor: materiały prasowe NAGO Chusta z bawełny organicznej /21/18/ Niewymuszona elegancja i funkcjonalność w jednymdodatku. Trójkątna chusta z mięsistej, organicznejbawełny to klasyk, który nosi się przez cały rok – zawiąż jąna szyi, we włosach lub przy torebce, i nadaj stylizacji lekki,francuski akcent.Dostępna w dwóch wersjach – klasycznej i mini – oraz wpięciu kolorach inspirowanych naturą: od kremu imasełka, przez ciepłą czerwień i bordo, aż po głębokączerń. Każda z nich została zaprojektowana i uszyta wPolsce z włoskiej, certyfikowanej przędzy i Autor: materiały prasowe NAGO