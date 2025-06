Moda na lato! te fasony i tkaniny skradną Twoje serce

Whispers of Summer, nowa mini kolekcja marki NAGO, to hołd dla tych chwil. Dla czułości miejskiego lata i kobiecości w najdelikatniejszym wydaniu. Znajdziesz tu dla siebie sukienki w odcieniach różu, kwiatowe printy, zwiewne spódnice i bluzki, które poruszają się z każdym podmuchem wiatru. Do tego kompletne sety z koszulą i szortami — w błękicie nieba i słodkim różu — stworzone na gorące dni i niekończące się noce. To kolekcja, która nie potrzebuje słów — wystarczą szepty.

Sukienka z wiskozy / 03 / 28 /

Zwiewna sukienka mini z certyfikowanej wiskozy, która delikatnie podkreśla sylwetkę i porusza się w rytmie letniego wiatru. Powlekane guziczki, romantyczny print w drobne kwiaty i wiązanie w talii sprawiają, że to idealny wybór na spacery i wieczorne wyjścia. Lekkość i wygoda – w najpiękniejszym wydaniu.

Spódnica z wiskozy 07 / 16 /

Romantyczna spódniczka mini z wysokim stanem w kwiatowy wzór inspirowany latem. Rozkloszowany fason miękko układa się na sylwetce, a elastyczna gumka na biodrach zapewnia komfort i idealne dopasowanie. Lekka, przewiewna, zaprojektowana i uszyta w Polsce – idealna na słoneczne dni i wakacyjne wyjazdy.

Koszula z bawełny /12 / 16 /

Klasyka w najlżejszym wydaniu. Ta luźna koszula z przewiewnej popeliny to definicja codziennej wygody w stylowej formie. Obniżona linia ramion, prosty krój i delikatnie wydłużony tył tworzą nonszalancką bazę, która sprawdzi się zarówno z ulubionymi jeansami, jak i bardziej eleganckimi elementami garderoby. Dla tych, którzy lubią czuć się dobrze w tym, co noszą.

Szorty z bawełny / 09 /08 /

Letni must-have. Szorty z lekkiej bawełny to idealna propozycja na ciepłe dni – mają wysoki stan i fason, który łączy wygodę z dziewczęcym urokiem. Połącz je z koszulą w tym samym wzorze i poczuj się jak na spontanicznym wyjeździe nad morze – nawet jeśli to tylko spacer po mieście.

Bluzka z fakturowanej wiskozy / 12 / 21 /

Subtelna, a przy tym pełna wyrazu. Ta zwiewna bluzka z długimi, rozkloszowanymi rękawami to idealna propozycja na dni, kiedy chcesz poczuć się lekko, kobieco i komfortowo. Delikatna wiskoza o ciekawej strukturze pięknie układa się na sylwetce, dodając ruchowi miękkości. Dostępna w wyjątkowym odcieniu dzikiej orchidei, który przyciąga spojrzenia i podkreśla jej wyjątkowy charakter.

Sukienka z Tencelu / 03 /27 /

Zmysłowa lekkość na ciepłe dni. Ta midi sukienka na cienkich ramiączkach została uszyta z miękkiego, oddychającego Tencelu – tkaniny, która pięknie układa się na sylwetce i jest przyjazna dla skóry oraz planety. Gorsetowy top subtelnie podkreśla kształty, a dopasowany dół dodaje elegancji. Idealna na letnie wieczory i wszystkie te chwile, kiedy po prostu chcesz wyglądać (i czuć się) wyjątkowo.