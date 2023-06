Moda na letnie festiwale. Jak się ubrać na koncert?

W ofercie Regatta, brytyjskiej marki outdoorowej, znajdziesz kilka produktów, które warto dopisać do swojej listy #musthave na czas letniego, outdoorowego szaleństwa w rytm ulubionej muzyki.

Lekka, przeciwdeszczowa i w pełni oddychająca kurtka to obowiązkowy element każdej stylizacji na festiwal. W ofercie Regatta znajdziesz stylową parkę Bayla w wielu modnych kolorach, wykonaną z wodoodpornej tkaniny z membraną Isotex. Na czas festiwali poleca się także modna kurtka Raddick, która nie tylko świetnie chroni przed wiatrem i deszczem, ale także bez problemu zmieści się do każdego plecaka. Kurtka posiada także wbudowaną w kaptur latarkę, dzięki której z łatwością trafisz do swojego namiotu po koncercie. Ultralekką propozycją w sam raz na festiwalowy wyjazd będzie również kurtka Pack It z trwałą impregnacją, która zmieści się nawet w małej kieszonce plecaka! Dla mężczyzn, marka Regatta przygotowała stylową i wodoodporną kurtkę Shorebay z membraną Isotex 5000 i chowanym kapturem, która idealnie dopełni festiwalowe stylizacje.

Do festiwalowego plecaka nie zapomnij więc zapakować pary wygodnych, wysokich kaloszy Lady Fairweather z wulkanizowanej, wodoodpornej gumy. Zwolenniczki butów o niskim profilu z pewnością polubią kalosze Lady Harper, którym również nie straszne będzie błoto czy ulewny deszcz, a wygodna i miękka podszewka z bawełny, zapewni stopom komfort i uchroni przed obcieraniem czy ślizganiem. Kalosze w wersji męskiej, Mumfort to maksimum ochrony przed deszczem i wygoda dla stóp podczas festiwalowego szaleństwa. Oprócz kurtki przeciwdeszczowej i kaloszy, na festiwalowy wyjazd nie zapomnij zabrać ze sobą wygodnego i kompaktowego plecaka Blackfell z wytrzymałego materiału ripstop. Duża pojemność 25l pozwoli Ci zapakować wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne na wyjazd

i Autor: materiały prasowe Regatta

