Moda na wiosnę 2023. Kwiatowe trendy zdominują rynek?

Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Sprawdź, jak się ubierać, by wyglądać olśniewająco

Bestsellerowe hity do makijażu na karnawał 2023. Skóra pełna blasku i spektakularne rzęsy

„W tym przejściowym okresie, między zimą a wiosną, szykowne okrycia wierzchnie wciąż są ważną częścią stylizacji. Niemniej, pragniemy pokazać też pierwsze znaki tego, co kryje się pod spodem. W tym sezonie postawiliśmy na naturalną elegancję. Lekki, swobodny styl z wyrafinowanym wdziękiem powstał dzięki dopasowanym elementom, długim spodniom lub dżinsom i wyrazistym bluzkom i sukienkom” – mówi Malin Sone, Head of Design marki & Other Stories.

Sezon otwierają klasyczne trencze, żywe błękity i zielenie, delikatne dzianiny i garnitury. W chłodniejsze dni nałóż długi prochowiec na garnitur lub wzorzystą sukienkę midi, noszoną z kozakami do kolan. Spodnie mają prostą lub nieco szerszą nogawkę, jednak wciąż długą i smukłą, aby optycznie wydłużać nogi. Topy w gorsetowym stylu lub cienkie dzianiny nosimy blisko ciała, pozwalając im być dostrzeganymi spomiędzy warstw. Z kolei dopasowane spódnice z bocznym rozcięciem możesz połączyć z bluzką do kompletu i jaskrawą pomadką do ust. Kombinezony i kopertowe sukienki dodają elegancji, podobnie jak torebki na ramię w koniakowych odcieniach.

Zobacz także: Przeurocze imię dla dziewczynki zyskuje na popularności w 2023. Rodzice się w nim zakochali. Oznacza „pełną wdzięku” osobę

W ślad za tym idą lekko rozkloszowane spodnie o pełnej długości w połączeniu z wyrazistymi topami. Ciemny dżins lub bardziej lejący, czarny materiał kontrastują z białymi bluzkami z kokardą pod szyją, balonowymi rękawami, kołnierzami z falbaną lub detalami w bieliźniarskim stylu. Kraciasty garnitur w brązowych odcieniach wyśmienicie wygląda z kremowymi torebkami i butami na obcasie-klocku. Na sukienkach pojawiają się kwieciste nadruki, a także romantyczne detale, w tym bufiaste ramiona i rękawy-motylki. By zrównoważyć ich słodycz, dobrze sprawdzą się praktyczne kurtki, jeansy w stylu vintage i ubrania w odcieniach pudrowego różu.

Ostatecznie na pierwszy plan wysuwają się kwiaty. Kremowy garnitur z lnianej mieszanki daje szerokie możliwości stylizacji: spodnie można nosić z piękną bluzką, a marynarkę narzucić na sukienkę. Ponieważ klasyczny fason prochowca nigdy nie zawodzi, lekki trencz z lnu stanowi idealny przejściowy płaszcz. Obcasy na platformie z paskiem na kostce lub spiczaste kitten heels dodadzą strojowi uroku.

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories