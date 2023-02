Moda na wiosnę 2023. W tym sezonie postaw na marynarskie wzory

Ten boski puder z Rossmanna zakryje cienie i worki pod oczami! Skóra dojrzała go pokocha

Stworzony przez słynnego weneckiego projektanta Hugona Pratta w 1967 roku, Corto Maltese jest bohaterem opowieści przygodowych, ilustracji, czarno-białych rysunków i komiksów z całego świata. To prawdziwa literacka ikona XX wieku: jest podróżnikiem i pełnym sprzeczności marynarzem, który łączy śródziemnomorski wygląd i charakter z anglosaską kulturą. Corto jest antybohaterem, który przedkłada wolność i wyobraźnię nad bogactwo. To współczesne Ulysees, które przenosi nas w podróż do najbardziej fascynujących miejsc na świecie.

Łącznie powstały 33 opowieści „Corto Maltese”. Wyróżniają się dokładnymi odniesieniami historycznymi, zgodnymi z rzeczywistością zapisami geograficznymi i pogłębioną charakterystyką bohaterów. To atrybuty, które czynią tę pozycję idealną dla wszystkich miłośników przygód i podróży.

Paul Marciano, Chief Creative Officer GUESS, wyjaśnia, co zafascynowało go w kultowej postaci: „Corto Maltese został bohaterem tej kapsułowej kolekcji, ponieważ odzwierciedla uwodzicielskiego i żądnego przygód ducha GUESS. Jest elegancki, intrygujący i wyrafinowany. Zawsze podobały mi się też piękne akwarele autorstwa Pratta, które są prawdziwymi dziełami sztuki. Połączenie ikony Corto Maltese z GUESS było przyjemnością”.

Zobacz także: Ma 25 lat i marzyła o roli gospodyni. Jej życie to gotowanie i sprzątanie dla męża. "Służę wszelkim jego potrzebom"

Unikatowa męska kolekcja obejmuje ubrania z grafikami – przedstawiającymi Corto Maltese i jego przygody – oraz projekty, które nawiązują do garderoby bohatera i marynarskiego stylu życia. Kapsułowa seria GUESS, pełna pewności siebie, zawiera także wszechstronną, zaawansowaną technicznie odzież wierzchnią. Fasony w całości lub częściowo zapinane na suwak wzbogacono kołnierzami w stylu prochowca, a także marynarskimi ornamentami i motywami z serii „Corto Maltese”. Klasyczne bretońskie prążki, swetry o splocie we wzór węzłów i marynistyczne akcenty podkreślają styl wygodnych strojów. Współczesne sylwetki zostały utrzymane w palecie stonowanej musztardy, oceanicznego granatu, bieli, czerwieni, kamiennego beżu i błękitu. Niezwykle modne chinosy i dżinsy nad kostkę uzupełniają garderobę – podobnie jak obowiązkowa rybacka czapka, dostępna w różnych wersjach kolorystycznych.

W ramach kampanii reklamowej marki, powstała również efektowna wideo animacja 3D, która łączy komiksowe i rzeczywiste przedstawienia Corto Maltese oraz kompletną prezentację nowej kolekcji GUESS. Odwiedzający sklep internetowy będą też mogli liczyć na pomoc energicznego awatara, ubranego w różne stylizacje z kapsułowej linii.

Idealna dla mężczyzny GUESS w podróży, ekskluzywna kolekcja zawiera elementy w cenach od 335 do 1235zł: koszulki, koszule, kurtki bomberki i odzież wierzchnią, swetry, dżinsy, chinosy i czapki. Będzie dostępna w wybranych sklepach GUESS i na stronie www.guess.eu od początku lutego 2023 r.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS