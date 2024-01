i Autor: Materiały prasowe GUESS

Strefa mody

Moda na wiosnę i lato. Nadmorskie porty i kurorty tętniące życiem

Kolekcja MARCIANO by GUESS na sezon wiosna-lato 2024 powraca z bogatą ofertą, która przywołuje na myśl marzenia o odległych, morskich portach, egzotycznych kurortach oraz tętniących życiem eleganckich metropoliach. Znajdziemy tu mnóstwo odważnych propozycji, które łączą zamiłowanie MARCIANO by GUESS do doskonałego krawiectwa, charakterystycznych wzorów oraz wysokiej jakości materiałów z niezwykłym wyczuciem koloru, szlachetnymi tkaninami, dbałością o detale i nowatorskim designem.