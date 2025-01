Moda na wiosnę/lato 2025: Luz, styl i odrobina nostalgii!

Rękodzielnicze hafty, dzianiny, koszulki polo z frotte oraz grafiki inspirowane muzyką, są wyróżnikami tej kolekcji. Paleta barw łączy ciepłe, ziemiste odcienie z intensywnymi akcentami błękitu, różu i fioletu, tworząc wyrazisty, a jednocześnie harmonijny efekt. Kroje nabrały nowej energii. Luźne jeansy dla mężczyzn i fasony XL dla kobiet świetnie łączą się z dopasowanymi topami, graficznymi T-shirtami i zwiewnymi tkaninami. Tekstury odgrywają tu kluczową rolę: miękkie lny, Lyocel i frotte idealnie współgrają z ażurowymi dzianinami, swetrami i rękodzielniczymi detalami, nadając projektom wyjątkowy charakter.

W tym sezonie Levi’s® stawia również na innowacyjne materiały. Lekki denim Shrink-to-Fit o gramaturze 10 uncji zachowuje wygląd i charakter klasycznych jeansów, ale jest bardziej miękki i lżejszy – idealny na gorące dni. Co więcej, starzeje się równie dobrze jak kultowe modele Levi’s®, które dobrze znamy. Uzupełnieniem są bawełniano-lniane mieszanki, które naturalnie chłodzą i zapewniają pełen komfort nawet w największe upały.

Styl kolekcji to harmonijne połączenie elegancji lat 80., swobodnego luzu i subtelnych westernowych akcentów. Uzupełnia ją festiwalowa kapsuła inspirowana latami 90., w której znajdziemy Dad Jorts, szorty 501, dopasowane topy i retro grafiki – idealne na letnie przygody.

KOLEKCJA DAMSKA

Kolekcja ta bawi się kontrastami, łącząc klimat lat 90., boho-chic z męskimi krojami i nowoczesnymi akcentami w stylu western.

Nowe modele spodni to rozwinięcie rodziny XL – luźnych jeansów inspirowanych latami 90. Wśród nich znajdziemy XL Superwide z szerokimi nogawkami, a także XL Culotte, o długości do połowy łydki. Do kolekcji dołączono również ogrodniczki XL oraz maxi spódnicę XL. Wśród nowości znajdziemy również model 90s Straight – spodnie z prostymi nogawkami swobodnie układającymi się na butach.

Jeśli chodzi o górne części garderoby, wyróżniają się one zarówno nonszalancją, jak i dopracowanymi detalami. Koszula Harley z lekkiej popeliny to luźny, ale precyzyjnie zaprojektowany model łączący wygodę z elegancją. Dla miłośniczek stylu boho zaprojektowano Mandy Blouse – zwiewną bluzkę z koronkowymi detalami i subtelnymi perłowymi guzikami. Linia Levi’s® Dry Goods, czyli odświeżone bawełniane klasyczne topy z archiwów marki, dodatkowo wprowadza wyrazisty vintage’owy vibe.

KOLEKCJA MĘSKA

Kolekcja męska to świeże podejście do stylu preppy z lat 80., klasycznego workwearu i amerykańskiego luzu. Kluczowe są proste, lecz wyraziste fasony, które łączą swobodny design z luźnym, denimowym stylem inspirowanym latami 90.. W tym sezonie uwagę zwraca także różnorodność tekstur – od ażurowych dzianin, przez miękkie frotte i lekką bawełnę, aż po kultowy denim.

Jeśli chodzi o górne części garderoby to tu znajdziemy m.in. koszule Authentic Button Down i Oxford Shirts w subtelne paski oraz barwione pigmentami, bluzy Authentic Crew Sweatshirts. które wprowadzają wygodę i swobodny vibe do każdego outfitu. Dodatkowo, w linii Authentic znajdziemy miękkie, luźne T-shirty, które można nosić w dowolnym rozmiarze, dopasowując je do własnych preferencji. Kolekcja obejmuje również nowoczesne propozycje workwear, takie jak Auburn Workshirt i Mission Denim Blazer, które łączą funkcjonalność z lekkim, casualowym stylem.

Dopełnieniem są lekkie koszule safari, koszulki polo oraz button-downs wykonane z innowacyjnych materiałów, takich jak Lyocel i mieszanki bawełniano-lniane – idealne na ciepłe, letnie dni, gdy liczy się przede wszystkim komfort.

i Autor: materiały prasowe LEVIS

i Autor: materiały prasowe LEVIS

i Autor: materiały prasowe LEVIS

i Autor: materiały prasowe LEVIS

i Autor: materiały prasowe LEVIS