Moda pełna miłości. Idealnie na walentynki 2025

JĘZYK MIŁOŚCI

Kolorem miłości jest czerwień, ale to czerń ma magiczną moc budowania atmosfery sprzyjającej romantycznym uniesieniom. Jest tajemnicza, zmysłowa, kobieca, a jednocześnie pełna klasy. Czarna, długa elegancka sukienka z jedwabiu lub satyny pięknie podkreśli sylwetkę i wyeksponuje kształty. A może mała czarna? Jak najbardziej: TAK! Wybierz model inspirowany bielizną nocną z koronkowymi i tiulowymi wstawkami. Na walentynkowej randce nie może zabraknąć szpilek – postaw na sandały z cienkich pasków - pięknie wyeksponują nogi lub czółenka z efektownym złotym obcasem, który doda… szczypty drapieżności i charakteru, a w połączeniu z lekką sukienką stworzą bardzo modowy look.

Hmm… a może jednak czerwień? Czerwień nigdy nie wyjdzie z mody. Znajdź ponadczasową stylizację dla siebie, która doda Ci uwodzicielskiego uroku.

WALENTYNKI ALL DAY LONG

Wełniany golf z serduszkiem, a do tego spodnie z wysokim stanem to doskonała propozycja, gdy Walentynki planujesz świętować przez cały dzień – w ulubionej kawiarni, podczas lanchu na mieście i wyjścia do teatru lub na koncert. Pastelowe barwy, romantyczne wzory czy serduszka na sandałkach idealnie wpiszą się w romantyczną atmosferę tego dnia i uwiodą swoją subtelnością i dziewczęcością. Planujesz spędzić ten dzień na maratonie filmowym z Netflix? Wskocz w satynowy komplet o kroju piżamy! Przytulanie się na kanapie to wręcz idealny scenariusz na udaną randkę we dwoje.

PS. KOCHAM CIĘ

Część par z długim stażem manifestuje: nie obchodzimy Walentynek! To duży błąd! Obdarowanie bliskiej osoby choćby drobnym prezentem jest jak powrót do przeszłości, gdy znajomość była jeszcze nowa, motyle w brzuchu było czuć na samą myśl o drugiej połówce, a świat był każdego dnia piękny. Dlatego nie rezygnujemy z tych drobnych gestów miłości, które będą jak wyznanie: kocham, pamiętam, jesteś dla mnie ważny/ważna. Na BREUNINGER.COM/PL znajdziesz dodatki, akcesoria i kosmetyki idealne na walentynkowy prezent

i Autor: materiały prasowe breuninger.com

