Moda sportowa. Gdzie wydajność spotyka wolność, energię i styl

Bo ruch to nie tylko fizyczność - to także emocje. Pewność siebie płynąca z odpowiedniego wsparcia, wolność wynikająca z braku ograniczeń i satysfakcja odkrywania własnego potencjału. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które zapewniają stabilizację i wsparcie biustu, oraz stylowi, który inspiruje, Triaction pozwala odczuć tę pewność i swobodę w każdej formie ruchu, od treningu po codzienną aktywność.

Nauka spotyka komfort

Każdy element kolekcji powstał w oparciu o badania naukowe i był testowany w realnych warunkach użytkowania. Lekkie, elastyczne tkaniny oraz przemyślana konstrukcja miseczek zostały opracowane we współpracy z ekspertami z University of Portsmouth, by naturalnie współgrać z ruchem ciała każdej kobiety. Zapewniają przewiewność i niezawodną stabilność nawet podczas najbardziej wymagających aktywności, dając poczucie pewnego, intuicyjnego wsparcia — takiego, które nie dominuje, lecz pozwala skupić się wyłącznie na ruchu.

Tamsin Artus Smith, Global Head of Design w Triumph, podkreśla: „Triaction na sezon SS26 daje kobietom pełną swobodę ruchu, pewność wynikającą z odpowiedniego wsparcia biustu oraz nowoczesny, sportowy styl. To projekty, w których nauka i design spotykają się po to, by ruch był naturalny, komfortowy i dawał kobietom poczucie, że mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne.”

W sezonie SS26 linia Triaction poszerza swoje portfolio o nowy model high performance. Cardio Air to biustonosz sportowy zaprojektowany z myślą o intensywnych treningach oraz kobietach, które oczekują maksymalnego wsparcia bez rezygnacji z lekkości i swobody ruchu.

Energia koloru na nowy sezon

W sezonie SS26 kolor nabiera nowej mocy. Powracające ikony Triaction — Energy Lite i Cardio Flow — pojawiają się w odświeżonej, intensywnej palecie barw, która pobudza do ruchu i dodaje energii każdej aktywności. Zestawione z dopasowanymi legginsami z wysokim stanem tworzą spójną, nowoczesną garderobę sportową, zaprojektowaną tak, by naturalnie podążać za rytmem kobiecego ciała.

Bo Triaction to w gruncie rzeczy coś więcej niż performance — to przestrzeń możliwości. Od intensywnych treningów cardio po momenty off-duty, każdy detal został zaprojektowany tak, by współgrać z ciałem i podkreślać energię, z jaką kobieta porusza się na co dzień. To activewear, który daje poczucie swobody — miejsce, w którym nauka spotyka się z designem, a każda kobieta odkrywa własną siłę, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną.

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe