Modna bielizna dla niej i dla niego. Co w tym sezonie będzie w trendach?

KOLEKCJA DAMSKA

The New Muse

W tej ekskluzywnej, kobiecej kolekcji 'more is less". Ultracienkie koronki, komponujące się z lekkimi formami, dodają lekkości i subtelności takim ponadczasowym elementom kobiecej garderoby jak szlafrok, długa koszulka oraz zestaw z gorsetem i spódnicą. Motyw panterki i delikatne wzory geometryczne podkreślają sylwetkę i dodają zmysłowości odświeżonym wersjom klasyków. Logo GUESS 4G zdobi ofertę piżam. Kolekcja dostępna jest w bogatej palecie kolorów - od bieli i czerni,przez pastele, po malinowy róż i głęboki błękit.

Enchanted Garden

Ta kapsułowa kolekcja obejmuje wybór romantycznej bielizny i piżam z gładkiego, satynowego materiału, dostępnych w kolorowej gamie ekskluzywnych wzorów. Kwiatowe hafty i dziewczęcy wzór Flower Bouquet dodają elementom tej kolekcji uwodzicielskiego charakteru. Linia prezentuje się w jasnych i odważnych kolorach. Nie brakuje tu również ponadczasowej bieli i czerni. Całość emanuje młodzieńczym nastrojem.

Be Fancy

Nazwa tej kolekcji wyraża jej sedno. Kobieca sylwetka jest tu otoczona uwodzicielskimi detalami i wyjątkowymi tkaninami. Figlarne przezroczystości, kolorowe kokardki, biały haft i delikatne kwiatowe motywy zdobią romantyczną kolekcję majtek, biustonoszy, podkoszulek, pasków do pończoch i kompletów. Te wyjątkowe elementy prezentowane są w kuszącej i eklektycznej kombinacji kolorów, obejmującej zarówno neutralne, jaki żywe odcienie.

KOLEKCJA MĘSKA

Cross Delivery

W tym sezonie linia bielizny męskiej nadaje świeżego oblicza kultowym bokserkom, koszulkom, skarpetkom i odzieży domowej. Wyraziste neonowe kolory współgrają tu z ponadczasowymi paskami i klasycznymi neutralnymi barwami. W ofercie znajdują się również wygodne zestawy i piżamy, koszulki z okrągłym dekoltem i dekoltem w kształcie litery V, bluzy zapinane na zamek błyskawiczny i spodnie. Nowością są bokserki IDOL dostępne w wielopakach i slipy z kontrastującymi paskami.

First Delivery

Od stonowanych odcieni po ekstrawagancki róż, kwiatowe moro i graficzne nadruki – pierwsza odsłona kolekcji pełna jest nowych wersji klasycznych ulubieńców. Wybór obejmuje kultowe bokserki i slipy w delikatnych błękitach i szarościach z pasami w dopasowanych lub kontrastujących kolorach. Nowością są również zestawy piżamowe z krótkimi spodenkami i koszulkami, ozdobione trójkątnym logo GUESS, dostępne w odcieniach czerni, szarości, błękitu i różu.

Second Delivery

Drugi drop wprowadza lawinę żywych kolorów i nowych nadruków, które przywołują na myśl lato. Znajdziemy tu zarówno uniwersalne fasony w jednolitych kolorach, jak i najnowszy wzór w tropikalne liście oraz bokserki i slipy z nową wersją logo GUESS i paskami w kolorze pomarańczowym lub w stonowanych odcieniach ziemi. Kolekcja stawia na swobodny, figlarny styl.

Third Delivery

Trzecia część kolekcji oferuje stylowe wielopaki ze slipami, bokserkami i piżamami w klasycznej czerni lub nowym, odważnym odcieniu fioletu i neonowej limonki. Akcesoria ozdobione są kultowym brandingiem GUESS i tropikalną grafiką, która wnosi powiew koloru i letniej energii do męskiej garderoby.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

