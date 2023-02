Modna bielizna na wiosnę 2023. Co będzie trendy?

Dla Pań, które pragną poprawić swoją samoocenę i odpowiednio wymodelować sylwetkę, marka proponuje komplet bielizny w odcieniach klasycznej czerwieni. Niezwykle miękkie, koronkowe bralette są komfortowe w noszeniu i doskonale sprawdzą się na co dzień. Elegancki model od VAN GRAAF/Bluebella zmysłowo eksponuje atuty każdej kobiety. Biustonosz dzięki delikatnej przezroczystości i eleganckiej koronce, przekonuje nowoczesnym wyglądem i wygodą. Dopasowane elastyczne, koronkowe figi, zapewnią każdej Pani pewny siebie wygląd przy maksymalnym komforcie. Jest to zdecydowanie propozycja, dla odważnych Pań, które cenią sobie wygodę i najwyższej klasy wykonanie.

i Autor: Materiały prasowe Van Graaf

Kolejną równie romantyczną propozycją marki VAN GRAAF/Bluebella jest biały biustonosz z fiszbinami. Elegancki wzór haftowanej koronki, uwodzicielsko eksponuje dekolt i dodaje całości delikatnej struktury. Bralette w komplecie z klasycznymi figami, przyciągają uwagę wyrafinowanym krojem i subtelnie podkreślają kontury ciała. Całość tworzy ponadczasowy komplet, który nigdy nie wyjdzie z mody i pozostanie na długo w kobiecych szafach.

i Autor: Materiały prasowe Van Graaf

Wyjątkowo wygodną propozycją jest biustonosz marki VAN GRAAF/Esprit Casual w odcieniach brudnego różu. Elastyczne dopasowanie i lekkie wypełnienie zapewniają maksimum komfortu w dobrym stylu. Pasujące slipy z miękkiej mikrofibry doskonale dostosowują się do sylwetki, gwarantując wygodę i urok dla Pań w każdym rozmiarze. Komplet wykonany jest z jedwabistego, gładkiego materiału, który idealnie przylega do ciała, nie krępując ruchów. W nim trudno zauważyć, że ma się na sobie bieliznę.

i Autor: Materiały prasowe Van Graaf

Ostatnią równie klasyczną propozycją marki VAN GRAAF/Esprit Casual jest atrakcyjny, sportowy komplet w barwach ciemnego beżu. Jest to zestaw, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Biustonosz doskonale spełnia wiele wymagań, a dopasowane hipstery są nie tylko wygodne i swobodne, ale również niezwykle miękkie dzięki przyjemnej mieszance materiałów. Całość jest absolutnym numerem jeden wśród komfortowej bielizny. To ponadczasowy must have, po którego Panie bardzo często sięgają na co dzień, a także idealnie sprawdzi się do ćwiczeń lub jako baza wielu stylizacji.