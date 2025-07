Modna biżuteria na lato! Jest świeżo i kobieco

Zaprojektowana przez Globalną Dyrektorkę Kreatywną Giovannę Engelbert, biżuteria wkomponowuje elementy Circular Design Framework austriackiego domu, opracowanego we współpracy z Centre for Sustainable Fashion, wiodącym centrum badawczym na University of the Arts London. Ramy te mają na celu ograniczenie odpadów, utrzymanie materiałów w obiegu i zwiększenie trwałości poszczególnych elementów.

Sześć zupełnie nowych projektów powstało z materiałów przyjaznych środowisku, takich jak kryształy Swarovski ReCreated™ i metale z recyklingu. Zostały przemyślanie zaprojektowane tak, by umożliwić zmianę kolorów kryształów i adaptację stylów - dla większej trwałości i ponadczasowej wszechstronności.

Kolekcja Chroma Twist to:

wisiorek z obrotową oprawą w kolorach niebieskim po jednej stronie i różowym po drugiej. Całość dopełniają kryształy ReCreated™.

kolczyki wiszące z odwracalnym oczkiem w postaci kryształów Swarovski ReCreated™ w odcieniach żółtym i zielonym, a także niebieski, który obraca się, odsłaniając żywy różowy kamień.

kolorowy pierścień koktajlowy z bocznymi akcentami z niebieskich kryształów Swarovski ReCreated™. Centralny obrotowy kamień zmienia się z różowego na intensywnie zielony.

naszyjnik typu eternity z kryształami Swarovski ReCreated™ na całym obwodzie. Można go obracać, zmieniając kolor z zielonego na niebieski.

bransoleta z trzema zielonymi kryształami Swarovski ReCreated™, które obracają się, odsłaniając różowy lub niebieski kryształ po drugiej stronie.

naszyjnik z zielonymi kryształami Swarovski ReCreated™ z jednej strony, różowymi z drugiej. Dzięki magnetycznym zapięciom można go nosić na różnych długościach lub podzielić na pięć bransoletek.

Chroma Twist podkreśla kreatywne innowacje Swarovski i zaangażowanie w cyrkularność, jednocześnie celebrując urzekającą paletę kolorów domu. To przykład niezachwianego oddania marki Swarovski zrównoważonemu rozwojowi.

Wprowadzona w ramach kampanii Swarovski wiosna-lato 2025, kolekcja Chroma Twist jest dostępna w sklepach i na swarovski.com.

i Autor: materiały prasowe Swarovski

i Autor: materiały prasowe Swarovski