Modna biżuteria w atrakcyjnych cenach. Idealna na prezent

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-09 9:58

Ulubiona biżuteria to ta, po którą sięga się codziennie bez zastanowienia często stając się czymś więcej niż tylko dodatkiem. To osobisty element pasujący do każdej stylizacji, niezależnie od okazji. Bransoletki z naturalnych kamieni szlachetnych, naszyjniki w minimalistycznym stylu oraz pierścionki o unikalnych formach to jakościowe inspiracje w przystępnej cenie i ponadczasowym designie. W ofercie TOUS do 400 zł znalazły się propozycje, które podkreślają kobiecość i mogą stać się symbolicznym upominkiem lub wyjątkowym detalem na co dzień.

Autor: materiały prasowe TOUS

Bransoletki z naturalnych kamieni szlachetnych

Bransoletki z kolekcji TOUS Motifs to finezyjna odpowiedź na potrzeby współczesnych miłośniczek kamieni szlachetnych. Elastyczne formy z fasetowanych naturalnych kamieni, takich jak ametyst, iolit, kryształ górski czy chalcedon, uzupełnione o charakterystyczne motywy marki - misia, serce czy księżyc, pozwalają wyrazić osobowość w delikatny, ale efektowny sposób. To propozycje idealne na prezent lub jako codzienny dodatek pomimo, że uniwersalne, są niebanalne.

Autor: materiały prasowe TOUS

Pierścionki z charakterem

Dla miłośniczek wyrazistej biżuterii, jak i tych, które cenią kultowego misia marki, TOUS oferuje pierścionki łączące klasykę z wyrafinowanymi formami. W kolekcji Color Pills znalazł się srebrny model z topazem, natomiast linię Motifs wzbogaca otwarty pierścionek z subtelnym detalem o wyrazistym kształcie.

Autor: materiały prasowe TOUS

Subtelne naszyjniki

TOUS udowadnia, że siła biżuterii tkwi w subtelności. Eteryczne naszyjniki z serii Color Pills i Sweet Dolls to trafiona propozycja dla tych, którzy lubią minimalistyczne dodatki. Srebrny naszyjnik z ametystem w kształcie serca dodaje odrobiny luksusu do codziennego looku, a klasyczna zawieszka z kultowym misiem staje się ponadczasowym elementem wykończenia każdej stylizacji.

Autor: materiały prasowe TOUS
