Modne, ciepłe i z futerkiem – jak wybrać odpowiednie buty zimowe?

Zimowe buty z futerkiem wkraczają na salony, a raczej na utwardzone ścieżki i miejskie chodniki. Czasy, kiedy śniegowce nosiło się tylko na stokach, a trapery jedynie na szlakach, odeszły – na szczęście! – w niepamięć. Współczesna moda zachęca do miksowania stylów, dlatego warto tego typu obuwie przemycić także do swoich codziennych outfitów. To sposób na to, aby raz na zawsze uwolnić się od konieczności wyboru między modnym wyglądem, a wygodą i stabilnością na śliskich powierzchniach. Z Lee Cooper można mieć to wszystko naraz!

LCJ-24-03-3062L to damskie śniegowce dostępne w kolorze beżowym lub czarnym. Ich wierzchnią część tworzy skóra ekologiczna w połączeniu z materiałem tekstylnym, a podeszwa wykonana została z gumy z antypoślizgowym bieżnikiem. Wkładka piankowa pokryta miękką tkaniną-futerkiem oraz widoczna futerkowa wyściółka sprawiają, że buty są bardzo wygodne i ciepłe, a dzięki sznurowaniu idealnie dopasowują się do każdej stopy.

LCJ-24-03-3065L to również sznurowane śniegowce z antypoślizgową podeszwą. W przypadku tego modelu futerko na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, ale właśnie z niego wykonana jest cała wyściółka. Materiał cholewki jest miękki, wzmacniany na łączeniu z podeszwą. Połączenie języka z cholewką minimalizuje ryzyko przedostania się śniegu do wnętrza, a elastyczny kołnierz chroni kostkę przed otarciami. Jeśli nie śniegowce, to może trapery?

LCJ-24-44-2869L to brązowo-czarne sznurowane trapery z okrągłym noskiem ocieplone grubym futerkiem, zapewniającym ochronę przed mrozem i miękkość podczas chodzenia. Buty wykonane są z wysokogatunkowej, nubukowej skóry ekologicznej i nieprzemakalnego, gumowego tworzywa. Mają podeszwę, która dzięki żłobieniom jest antypoślizgowa, a za sprawą swojej grubości, skutecznie izoluje, amortyzuje oraz zapewnia dobrą przyczepność do podłoża.

Natomiast LCJ-24-03-3061L to trapery (beżowe, brązowe lub czarne) wykonane z ekoskóry, ocieplane kocem obuwniczym i z futerkiem typu baranek na języku. Są jednocześnie zapinane na zamek i sznurowane, co zapewnia idealne dopasowanie do stopy, mają podeszwę, która sprawdzi się na każdej nawierzchni. Trzycentymetrowy obcas dodaje nieco wysokości, jednocześnie zapewniając komfort podczas codziennego użytkowania.

Ocieplane są także sznurowane półbuty damskie z naturalnego nubuku CJ-24-01-2972L, dostępne w kolorze czarnym lub beżowym. Mają cholewkę z miękkiego zamszu, zapewniającą stylowy i przytulny wygląd, oraz wewnętrzną podszewkę ze sztucznego futra, która utrzymuje ciepło i komfort. Ponadto ich solidna podeszwa z głębokim bieżnikiem gwarantuje doskonałą przyczepność na śliskich powierzchniach, zapewniając bezpieczeństwo podczas chodzenia.

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper