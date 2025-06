Modne torebki na lato. Przegląd trendów

Synonim lata

Torebka TOREC-1041-25 (cena: 129,90 zł) to kwintesencja lata – lekka, naturalna i pełna charakteru. Wykonana W 100% ze słomki naturalnej, doskonale dopełni zwiewne sukienki i casualowe stylizacje. Idealna na spacery, festiwale czy wakacyjne wypady.

i Autor: materiały prasowe Ochnik

Romantyzm w każdym detalu

Letnie stylizacje zyskują wyjątkową lekkość i kobiecość dzięki dodatkom, które emanują subtelnym urokiem. Torebka TOREC-0940A (cena:149,90 zł) od OCHNIK wprowadza romantyczny klimat do codziennej mody. Charakteryzuje się wyjątkowym kształtem, który docenią miłośniczki niebanalnych projektów.

Wykonana z papierowej, naturalnej plecionki, zapewnia lekkość i praktyczność na co dzień. Odcień beżu będzie doskonale komponować się z wieloma stylizacjami, szczególnie w modnym w tym sezonie kolorze brązu.

Z nutą szaleństwa

Dla kobiet, które nie boją się wyrazistych akcentów i chcą podkreślić swoją energię oraz pewność siebie, przygotowaliśmy dwie propozycje TOREC-1038-25 i TOREC-0939A-25.

TOREC-1038-25 (cena: 149,90 zł) przyciąga uwagę nietuzinkowym kształtem. To model, który przełamuje schematy – dynamiczny design, wyraziste wykończenia i nowoczesna forma czynią z niej prawdziwe fashion statement. Idealna do monochromatycznych stylizacji, którym doda charakteru.

Z kolei TOREC-0939A-25 (cena: 159,90 zł) to odważna interpretacja miejskiej elegancji. Geometryczny fason, brązowe detale i żółty akcent czynią z niej dodatek, który nie pozwala przejść obojętnie. Sprawdzi się zarówno w stylizacjach dziennych, jak i wieczorowych – wszędzie tam, gdzie liczy się efekt „wow”.

Nadmorskie klimaty

Morskie fale, złocisty piasek i lekka bryza to nieodłączne symbole wakacyjnego relaksu. Torebki TOREC-1042-25, TOREC-0942A-25 i TOREC-1040-25 od OCHNIK oddają ducha letnich podróży, łącząc funkcjonalność z modą inspirowaną nadmorskim stylem życia.

TOREC-1042-25 (cena: 79,90 zł) to klasyczna pleciona torebka w stylu koszyka – lekka, przestronna i pełna wakacyjnego uroku. Wykonana z papierowej plecionki świetnie sprawdzi się na plaży, podczas spacerów po promenadzie czy weekendowych wypadów za miasto. Naturalna kolorystyka i minimalistyczne wykończenie nadają jej uniwersalnego charakteru.

TOREC-0942A-25 (cena: 149,90 zł) zachwyca marynistycznym, oryginalnym akcentem – żółte pasy, kojarzą się z letnim wypoczynkiem i promieniami słońca. Kompaktowy format i wygodny pasek sprawiają, że to idealna torebka na zwiedzanie lub niezobowiązujące spotkania na świeżym powietrzu.

TOREC-1040-25 (cena: 149,90 zł) to propozycja dla miłośniczek stylu boho z morskim twistem. Wykonana z papierowej plecionki, jest niezwykle lekka i poręczna. Doskonale sprawdzi się do zwiewnych sukienek, sandałów i słomkowego kapelusza.

Luksusowa plecionka w miejskim wydaniu

Torebki TORES-1113-99(W25) i TORES-1114-99(W25) z linii PREMIUM to wyjątkowe propozycje marki OCHNIK dla miłośniczek elegancji z nutą rzemieślniczego kunsztu. Wykonane z naturalnej skóry o plecionej strukturze, zachwycają formą inspirowaną klasycznym koszykiem – nowoczesną, ale wciąż pełną subtelnego uroku.

Utrzymane w głębokiej czerni przyciągają uwagę detalami. Jednokomorowe wnętrze skrywa praktyczną, odpinaną saszetkę, którą można zamknąć za pomocą ściąganych sznureczków – to idealne rozwiązanie dla tych, które cenią porządek i funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Model TORES-1113-99(W25) (cena: 969,90 zł) to większy wariant, doskonały na co dzień, do pracy czy podczas miejskich spacerów. Mniejsza wersja – TORES-1114-99(W25) (cena: 899,90 zł) jest kompaktową alternatywą, idealną do bardziej wymagających stylizacji.

Gotowa na lato?

Wybierz swój idealny model na wakacyjne podróże i poczuj się wyjątkowo tego lata.

