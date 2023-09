Modne torebki na sezon jesień/zima. To będzie trendy

Kultowa fryzura z PRL-u wraca do mody. Panie po 50-tce będą zachwycone. Zrobisz ją sama w domu. Przedstawiamy krok po kroku

Minimalistyczne skórzane płaszcze, kowbojki na stabilnym obcasie oraz wyjątkowe torebki w barwach jesieni to modowa propozycja marki na ten sezon. Nie brakuje też sztucznego futra, mokasynów na koturnie oraz listonoszek na delikatnym łańcuszku. W kolekcji urban jungle marka eksperymentuje z objętością, teksturą, printem, a także kolorem oraz detalem. Składa hołd współczesnym nomadom, którzy poszukują swojego indywidualnego stylu. W stylizacjach znajdziemy zarówno sportowe sylwetki, jak i futurystyczny look w wersji black&white. A do tego sylwetki oversize, zwierzęce motywy, denim i dużo błysku. Zebra, panterka, a może efektowna plecionka? Wybór na sezon jesień/zima jest nieograniczony.

i Autor: Materiały prasowe Witchen

