Modny makijaż na jesień. INGLOT prezentuje nowe odcienie viralowych róży i bronzerów w sztyfcie

INGLOT poszerzył kolorystykę viralowych róży i bronzerów w sztyfcie o różnorodne odcienie dobrane tak, aby pasować do różnych typów urody. Sticki można stosować nie tylko na całej twarzy, ale także na powieki i ciało. Dzięki kremowej formule, idealnie się rozprowadzają, pozostawiając naturalne, długotrwałe wykończenie, które wygląda świeżo przez cały dzień. Sztyfty wzbogacone są o składniki, które nie tylko upiększają, ale także pielęgnują. Olej kokosowy nawilża skórę, witamina E działa jako silny antyoksydant, a olej z pestek jabłka alpejskiego chroni skórę przed utratą wilgoci.

Wygodne, minimalistyczne opakowanie sprawia, że są to także idealne produkty do szybkich poprawek w ciągu dnia - można mieć je zawsze przy sobie, bo przy tym świetnie wyglądają!

Nowe odcienie kremowych bronzerów w sztyfcie od INGLOT:

Ash Brown 113 – Perfekcyjnie chłodny brąz z nutą szarości, bez ciepłych tonów, idealny do konturowania na mokro. Nie ociepla skóry, dzięki czemu wygląda naturalnie nawet na bardzo jasnej cerze.

Dusty Brown 114 – Przygaszony, chłodny brąz o uniwersalnym zastosowaniu. Doskonały do codziennego makijażu, łączy efekt lekkiego ocieplenia i subtelnego modelowania.

Intense Brown 115 – Głęboki, intensywny ciepły brąz stworzony z myślą o średnich i ciemniejszych karnacjach. Nadaje efekt skóry muśniętej słońcem i zdrowego kolorytu.

Nowe odcienie kremowych róży w sztyfcie od INGLOT:

Pastel Pink 214 – Delikatny, pastelowy róż idealny dla jasnych i średnich cer. Nadaje świeży rumieniec w stylu „makeup no makeup”.

Classic Fuchsia 215 – Chłodny, nasycony odcień fuksji, który ożywia cerę i dodaje wyrazistości. Można stopniować intensywność koloru w zależności od okazji.

Vibrant Coral 216 – Mocno napigmentowany brzoskwiniowo-koralowy odcień, który dodaje twarzy zdrowego blasku. Idealny na lato i efekt „sun-kissed”.

Raspberry Pink 217 – Klasyczny malinowo-czerwony ton pasujący do większości karnacji. Tworzy elegancki rumieniec i podkreśla naturalny koloryt skóry.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

