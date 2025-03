Moods of Dubai – wyjątkowe zapachy w Galerii Madison

Zapachy mają niezwykłą moc przywoływania wspomnień i emocji. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku, ludzie pamiętają aż 35 proc. tego, co wąchają, podczas gdy tylko 5 proc. tego, co widzą, i 2 proc. tego, co słyszą. To właśnie dlatego wybór odpowiedniego zapachu jest tak istotny i może stać się nieodłącznym elementem osobistego stylu. Właśnie tę wyjątkową moc aromatów można odkryć w perfumerii Moods of Dubai – nowej przestrzeni w Galerii Madison

Zapachy inspirowane Dubajem

Moods of Dubai to miejsce, które przenosi klientów w świat orientalnych aromatów. Wśród szerokiej gamy produktów znajdują się zarówno ekskluzywne perfumy, jak i przystępne cenowo propozycje. Elegancki butik o powierzchni 55 m2 to przestrzeń, w której klienci mogą odkrywać unikalne kompozycje zapachowe dopasowane do indywidualnych preferencji.

- Galeria Madison od początku swojej działalności stawia na wyjątkową ofertę dla wszystkich klientów, dlatego cieszymy się, że możemy zaprosić zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów do świata unikalnych zapachów Moods of Dubai. To miejsce, które idealnie wpisuje się w naszą filozofię – łączy jakość, styl i inspiracje z różnych zakątków świata – podkreśla Magdalena Dampc, Zastępca Dyrektora ds. Najmu w TFG Asset Managment.

Perfumy – prezent idealny

Perfumy są od lat jednym z najczęściej wybieranych prezentów na wyjątkowe okazje. Z badań przeprowadzonych przez Research.NK we współpracy z agencją Socializer S.A. wynika, że ponad 70 proc. mężczyzn, którzy planowali obdarować swoje partnerki z okazji Dnia Kobiet zdecydowali się właśnie na perfumy. To pokazuje, jak dużą rolę zapachy odgrywają w kulturze obdarowywania i budowania emocjonalnych więzi.

Preferencje zakupowe Polaków odzwierciedla dynamicznie rosnący rynek luksusowych kosmetyków i perfum, który w 2024 roku osiągnął wartość 2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy na lata 2024-2029 wskazują na średnioroczny wzrost na poziomie 9,3 proc., co może doprowadzić do wartości 3,1 miliarda złotych w 2029 roku.

Unikalność i oryginalność

Wraz ze wzrostem rynku, jak i dostępnością coraz szerszej gamy produktów, zwiększa się także zainteresowanie klientów perfumami niszowymi.

- Z roku na rok obserwujemy coraz większą świadomość klientów na temat jakości, artyzmu i oryginalności produktów, tym samym coraz więcej z nich decyduje się na wybór ekskluzywnych, niszowych zapachów – Agata Dajczak, Dyrektor Marketingu w TFG Asset Management – Moods of Dubai to miejsce, które spełnia wszystkie te kryteria - łączy jakość, styl oraz inspiracje z różnych zakątków świata. Pragniemy przybliżyć mieszkańcom Gdańska kulturę zapachów arabskich, oferując im wyjątkowe kompozycje, które pozostają w pamięci na długo.

Moods of Dubai to nowy, ekscytujący punkt na mapie Galerii Madison, który warto odwiedzić poszukując unikalnych, orientalnych zapachów, które wyróżniają się na tle tradycyjnych perfum dostępnych na rynku. Wizyta w butiku to nie tylko możliwość poznania wyjątkowych aromatów, ale również okazja do odkrycia pełnej oferty galerii, która oferuje szeroki wybór sklepów, restauracji i atrakcji dla każdego.

i Autor: materiały prasowe Moods of Dubai