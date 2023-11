Myślisz już o Bożym Narodzeniu? Przegląd kosmetycznych pomysłów na prezent

Twoja skóra Ci za to podziękuje. Domowe SPA i odmładzające rytuały w twojej łazience

Dzięki Dax Cosmetics możesz sprawić wielką przyjemność każdemu! Wybierz spośród wielu idealnie dobranych zestawów świątecznych, które tworzą kompleksowy program pielęgnacyjny i podaruj bliskim prezent dopasowany do potrzeb ich skóry. Skuteczne składniki aktywne zamknięte w nowoczesnych formułach pozwolą zapewnić upragniony efekt, który będzie widoczny jeszcze długo po świętach. Gotowe do wręczenia zestawy stworzone z bestsellerowych linii marek Dax Cosmetics zostały zapakowane w bardzo eleganckie, ozdobne opakowania, które będą się świetnie prezentować pod choinką. To wymarzony prezent dla miłośników piękna w każdej postaci.

Zestaw Perfecta Fenomen C 50+

Zestaw zawiera:

PERFECTA FENOMEN CTH GŁĘBOKI LIFTING, NAWILŻENIE KREM NA DZIEŃ I NA NOC 50+ 50 ml

Krem o wyjątkowej, aksamitnej konsystencji „cream to oil”. Daje skórze natychmiastowe odczucie zmiękczenia i odżywienia. Polecany jest do pielęgnacji skóry wymagającej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, głębokiego liftingu i nawilżenia. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Zawiera unikalny komplex CTH i fitohormony.

PERFECTA FENOMEN CTH ROZJAŚNIENIE „WORKÓW”, REDUKCJA ZMARSZCZEK KREM POD OCZY I NA POWIEKI 50+/60+ 15 ml

Krem o wyjątkowej, aksamitnej konsystencji „cream to oil”. Daje skórze natychmiastowe odczucie zmiękczenia i odżywienia. Polecany jest do pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu wymagającej rozjaśnienia, likwidacji „worków” oraz redukcji zmarszczek. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Zawiera unikalny komplex CTH, fitohormony i ceramidy biomimetyczne.

Zestaw Perfecta Fenomen C 60+

Zestaw zawiera:

PERFECTA FENOMEN CTH POPRAWA OWALU, UJĘDRNIENIE KREM NA DZIEŃ I NA NOC 60+ 50 ml

Krem o wyjątkowej, aksamitnej konsystencji „cream to oil”. Daje skórze natychmiastowe odczucie zmiękczenia i odżywienia. Polecany jest do pielęgnacji skóry wymagającej silnej regeneracji, poprawy owalu i ujędrnienia. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Zawiera unikalny komplex CTH i ceramidy biomimetyczne.

PERFECTA FENOMEN CTH ROZJAŚNIENIE „WORKÓW”, REDUKCJA ZMARSZCZEK KREM POD OCZY I NA POWIEKI 50+/60+ 15 ml

Krem o wyjątkowej, aksamitnej konsystencji „cream to oil”. Daje skórze natychmiastowe odczucie zmiękczenia i odżywienia. Polecany jest do pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu wymagającej rozjaśnienia, likwidacji „worków” oraz redukcji zmarszczek. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Zawiera unikalny komplex CTH, fitohormony i ceramidy biomimetyczne.

Zestaw Perfecta Botu-line Expert Odmłodzenia 50+

INNOWACYJNE KOSMETYKI ZAWIERAJĄCE ROŚLINNY ODPOWIEDNIK BOTULINY - SPILANTOL. DZIAŁAJĄ BEZINWAZYJNIE I NIEZWYKLE SKUTECZNIE: ROZLUZNIAJĄ STREFY MIMICZNE, WYGŁADZAJĄ I REDUKUJĄ ZMARSZCZKI, POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ SKÓRY.

Zestaw zawiera:

PERFECTA BOTU-LINE EXPERT ODMŁODZENIA KREM NA DZIEŃ I NA NOC 50+ 50 ml

REDUKUJE ZMARSZCZKI, PRZYWRACA UCZUCIE KOMFORTU I GŁĘBOKO NAWILŻA

Krem przeciwzmarszczkowy odmładza, odżywia i wygładza skórę. Zmniejsza najbardziej widoczne oznaki starzenia, zapewnia wyraźne wygładzenie zmarszczek, w tym mimicznych. Krem został dodatkowo wzbogacony o kwas GABA, który potęguje działanie przeciwzmarszczkowe i odmładzajace, redukuje drobne zmarszczki, oraz znacząco zwiększa elastyczność skóry.

PERFECTA BOTU-LINE EXPERT ODMŁODZENIA KREM POD OCZY I NA POWIEKI 15 ml

WYGŁADZA ZMARSZCZKI, REDUKUJE CIENIE

Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy i na powieki naturalnie rozświetla i odmładza spojrzenie. Zmniejsza najbardziej widoczne oznaki starzenia skóry wokół oczu i ust, zapewnia wyraźne wygładzenie zmarszczek, w tym zmarszczek mimicznych. Krem został dodatkowo wzbogacony o witaminę C, skwalan i kwas hialuronowy, które potęgują działanie przeciwzmarszczkowe, energizujące i nawilżające.

Zestaw YOSKINE Hokkaido Japan-Enzyme 65+

YOSKINE HOKKAIDO JAPAN-ENZYME to unikalna linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych, inspirowanych japońską sztuką odmładzania. Niezwykłe receptury, zawierające enzym z dyni, niczym gumka „ścierają” krawędzie zmarszczek, czyniąc je płytszymi i mniej widocznymi. Dzień po dniu skóra staje się coraz piękniejsza, gładsza i młodsza.

Zestaw zawiera:

Enzymatyczny krem-reperator do stosowania na dzień i na noc, dla cery po 65. roku życia 50 ml

Posiada silne działanie przeciwzmarszczkowe, odbudowujące i liftingujące. Redukuje przebarwienia skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

BIOENZYM - FERMENT „HOKKAIDO” Naturalny enzym z dyni uzyskany w procesie fermentacji, o delikatnym działaniu złuszczającym. Stosowany regularnie każdego dnia, wspaniale wygładza skórę i spłyca nawet głębokie zmarszczki, jakby „ścierając” je z powierzchni skóry.

SOY & YOUTH PEPTIDE Aktywny kompleks oleju sojowego i odbudowującego Tetrapeptydu-7, który stymulując syntezę kolagenu, wypełnia i ujędrnia skórę od środka. Ma silne działanie naprawcze, liftinguje owal twarzy, a także redukuje zmarszczki.

FERULIC ACID & BIO-OIL Kwas ferulowy połączony z odżywczym bio-olejem. Wyrównuje koloryt skóry, niwelując przebarwienia posłoneczne i plamy związane z wiekiem. Głęboko nawilża i zapewnia skórze zdrowy wygląd.

Enzymatyczny krem pod oczy, na powieki oraz na okolice ust, do stosowania na dzień i na noc 15 ml

BIOENZYM – FERMENT „HOKKAIDO” Naturalny enzym z dyni uzyskany w procesie fermentacji, o delikatnym działaniu eksfoliującym. Stosowany regularnie każdego dnia, wspaniale wygładza skórę i spłyca nawet głębokie zmarszczki.

SOY & YOUTH PEPTIDE Aktywny kompleks oleju sojowego i odbudowującego Tetrapeptydu- 7, który intensywnie wypełnia zmarszczki. Liftinguje powieki oraz skórę w kącikach oczu.

MOON ILLUMINATOR Kompleks ekstraktu z drzewa jedwabnego oraz mineralnego pyłu z kamienia księżycowego. Usuwa wszystkie oznaki zmęczenia, takie jak cienie czy worki pod oczami.

